Börsenplätze ITM Power-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ITM Power-Aktie:

4,165 EUR +7,48% (23.11.2020, 15:05)



London Stock Exchange-Aktienkurs ITM Power-Aktie:

369,50 GBp +4,08% (23.11.2020, 14:52)



ISIN ITM Power-Aktie:

GB00B0130H42



WKN ITM Power-Aktie:

A0B57L



Ticker-Symbol ITM Power-Aktie:

IJ8



Kurzprofil ITM Power plc:



ITM Power (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) produziert integrierte Wasserstoff-Energielösungen für den Netzausgleich, die Energiespeicherung und die Produktion von grünem Wasserstoff für den Verkehr, erneuerbare Wärme und Chemikalien. ITM Power wurde 2004 in den AIM-Markt der Londoner Börse aufgenommen. Im September 2017 gab das Unternehmen den Abschluss einer Mittelbeschaffung im Umfang von 29,4 Mio. GBP bekannt. Das Unternehmen unterzeichnete im September 2015 mit Shell eine Vorplatz-Standortvereinbarung über Wasserstoff-Tankstellen und anschließend einen Vertrag über den Einsatz eines 10-MW-Elektrolyseurs in der rheinischen Raffinerie von Shell.



Das Unternehmen schloss im Juli 2018 eine strategische Partnerschaftsvereinbarung mit der Sumitomo Corporation zur Entwicklung von Multi-Megawatt-Projekten in Japan. Weitere Kunden und Partner sind National Grid, Cadent, Northern Gas Networks, RWE, Engie, BOC Linde, Toyota, Honda, Hyundai, Anglo American und andere. www.itm-power.com. (23.11.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ITM Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten ITM Power plc (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) unter die Lupe.Neun Tage in Folge sei die ITM Power-Aktie bereits im Plus und habe heute sogar zwischenzeitlich ein neues Allzeithoch markieren können. Erst vor Kurzem habe ITM Power die Zusammenarbeit mit den Big-Playern Linde und Snam gemeldet, was die Aktie stark habe beflügeln können.Die ITM Power-Aktie lege gerade einen steilen Höhenflug hin. Innerhalb der letzten drei Wochen sei sie um über 60 Prozent angestiegen und habe dabei ihre Konsolidierungsphase beendet. Diese sei vom Allzeithoch vom Juni bei 367 Pence ausgegangen. Von dort aus habe sich der Aktienkurs in Form eines Dreiecks bewegt.Nach einem Rebound Ende Oktober an der unteren Begrenzungslinie bei 225 Pence habe das Papier zuerst die 50- und die 100-Tage-Linie, die beide bei etwa 270 Pence verlaufen seien, durchbrochen und vergangenen Mittwoch erfolgreich den Widerstand an der oberen Begrenzungslinie bei 303 Pence geknackt. Infolge dieses starken Kaufsignals habe sich die ITM Power-Aktie dynamisch nach oben bewegt.Die ITM Power-Aktie habe ein neues Rekordhoch erreicht. Komme heute das entscheidende Kaufsignal, könnte der Höhenflug weitergehen.Trader sollten die ITM Power-Aktie auf die Watchlist setzten, so Timo Nützel von "Der Aktionär". Wer ohnehin beim Elektrolyse-Player engagiert sei, sollte dabei bleiben. (Analyse vom 23.11.2020)