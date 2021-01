Börsenplätze ITM Power-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ITM Power-Aktie:

7,47 EUR +0,95% (20.01.2021, 18:44)



London Stock Exchange-Aktienkurs ITM Power-Aktie:

6,66 GBP +0,15% (20.01.2021, 17:35)



ISIN ITM Power-Aktie:

GB00B0130H42



WKN ITM Power-Aktie:

A0B57L



Ticker-Symbol Deutschland ITM Power-Aktie:

IJ8



Kurzprofil ITM Power plc:



ITM Power (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol Deutschland: IJ8) produziert integrierte Wasserstoff-Energielösungen für den Netzausgleich, die Energiespeicherung und die Produktion von grünem Wasserstoff für den Verkehr, erneuerbare Wärme und Chemikalien. ITM Power wurde 2004 in den AIM-Markt der Londoner Börse aufgenommen. Im September 2017 gab das Unternehmen den Abschluss einer Mittelbeschaffung im Umfang von 29,4 Mio. GBP bekannt. Das Unternehmen unterzeichnete im September 2015 mit Shell eine Vorplatz-Standortvereinbarung über Wasserstoff-Tankstellen und anschließend einen Vertrag über den Einsatz eines 10-MW-Elektrolyseurs in der rheinischen Raffinerie von Shell.



Das Unternehmen schloss im Juli 2018 eine strategische Partnerschaftsvereinbarung mit der Sumitomo Corporation zur Entwicklung von Multi-Megawatt-Projekten in Japan. Weitere Kunden und Partner sind National Grid, Cadent, Northern Gas Networks, RWE, Engie, BOC Linde, Toyota, Honda, Hyundai, Anglo American und andere. www.itm-power.com. (20.01.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ITM Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten ITM Power plc (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol Deutschland: IJ8) unter die Lupe.Die ITM Power-Aktie habe seit letzter Woche deutlich an Fahrt verloren. Selbst der kurzfristige Aufschwung der Wasserstoff-Aktien am gestrigen Dienstag habe bei dem Wert nur zu einem vergleichsweise kleinen Plus geführt. Heute habe der Titel bisher nahezu keine Regung gezeigt. So könnte es aus charttechnischer Sicht jetzt weitergehen.Der steile Höhenflug der ITM Power-Aktie seit November habe letzte Woche vorerst ein Ende genommen. Nach einer 148-Prozent-Rally habe der Wert am vergangenen Donnerstag ein neues Mehrjahreshoch bei 720 Pence markiert und danach stark zurückgesetzt. Zwar habe die Korrekturbewegung am Montag an der Unterstützungslinie bei 600 Pence gestoppt, ein kräftiger Rebound sei aber ausgeblieben.Da der Titel nach der Rally noch immer überhitzt sei, sollte noch mit weiteren Rücksetzern gerechnet werden. Aufgrund der nach wie vor hohen Trendstärke des vorangegangenen Höhenflugs sei ein weiterer Anstieg auf Sicht der nächsten Wochen aber recht wahrscheinlich. Werde die Konsolidierung mit dem Bruch des Widerstands am Mehrjahreshoch bei 720 Pence beendet, liege das Kursziel bei 775 Pence.Das Papier ist daher nur für Trader geeignet, so Timo Nützel von "Der Aktionär" zur ITM Power-Aktie. (Analyse vom 20.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link