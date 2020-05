Börsenplätze ITM Power-Aktie:



ITM Power (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) produziert integrierte Wasserstoff-Energielösungen für den Netzausgleich, die Energiespeicherung und die Produktion von grünem Wasserstoff für den Verkehr, erneuerbare Wärme und Chemikalien. ITM Power wurde 2004 in den AIM-Markt der Londoner Börse aufgenommen. Im September 2017 gab das Unternehmen den Abschluss einer Mittelbeschaffung im Umfang von 29,4 Mio. GBP bekannt. Das Unternehmen unterzeichnete im September 2015 mit Shell eine Vorplatz-Standortvereinbarung über Wasserstoff-Tankstellen und anschließend einen Vertrag über den Einsatz eines 10-MW-Elektrolyseurs in der rheinischen Raffinerie von Shell.



Das Unternehmen schloss im Juli 2018 eine strategische Partnerschaftsvereinbarung mit der Sumitomo Corporation zur Entwicklung von Multi-Megawatt-Projekten in Japan. Weitere Kunden und Partner sind National Grid, Cadent, Northern Gas Networks, RWE, Engie, BOC Linde, Toyota, Honda, Hyundai, Anglo American und andere. www.itm-power.com (13.05.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ITM Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Elektrolyse-Spezialisten ITM Power plc (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) unter die Lupe.Viele Aktien hätten sich rasch vom Corona-Crash erholt und sogar neue Höchststände erreicht. Dazu zähle auch die Aktie des britischen Wasserstoff-Spezialisten ITM Power. Ohne Neuigkeiten vonseiten des Unternehmens habe der Hot-Stock bei 187 Britische Pence an der Heimatbörse in London ein neues Hoch erreicht.ITM Power zähle zu den aussichtsreichsten Unternehmen im Bereich der Elektrolyse. Mit dieser Technologie lasse sich aus erneuerbaren Energien "grüner Wasserstoff" erzeugen. Mit dem Partner und Großaktionär Linde Engineering im Rücken würden die Briten in Zukunft groß angelegte Elektrolyse-Projekte realisieren wollen. Dafür weite die Gesellschaft in Sheffield die Kapazitäten massiv aus.Der Elektrolyse-Technologie werde immens Wachstumspotenzial nachgesagt. Kein Wunder, dass die ITM-Power-Aktie bei Anlegern hoch im Kurs stehe. Anleger, die der Empfehlung in "Aktionär"-Ausgabe 23/2019 zum Kurs von 0,41 Euro gefolgt seien, lägen inzwischen über 400 Prozent im Plus.Anleger sollten auf den rollenden Zug mit dem Namen "ITM Power" nicht mehr aufspringen. Die Bewertung - und auch die Erwartungen - seien inzwischen immens hoch. Investierte Anleger sollten jedoch mit der verbleibenden Depotposition investiert bleiben. Bei größerer Schwäche bleiben Long-Produkte auf den E-Mobilität Wasserstoff-Index hingegen kaufenswert, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Dank der Stärke von ITM Power habe die Marke von 200 Punkten wieder geknackt werden können. (Analyse vom 13.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf potenzielle Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Die Börsenmedien AG hat mit Morgan Stanley als Emittent des Finanzinstruments eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach die Börsenmedien AG Morgan Stanley eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von Morgan Stanley Vergütungen.