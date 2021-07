Börsenplätze ITM Power-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ITM Power-Aktie:

4,88 EUR -4,97% (08.07.2021, 12:55)



London Stock Exchange-Aktienkurs ITM Power-Aktie:

4,17 GBP -5,61% (05.08.2021, 12:41)



ISIN ITM Power-Aktie:

GB00B0130H42



WKN ITM Power-Aktie:

A0B57L



Ticker-Symbol ITM Power-Aktie:

IJ8



Kurzprofil ITM Power plc:



ITM Power (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) produziert integrierte Wasserstoff-Energielösungen für den Netzausgleich, die Energiespeicherung und die Produktion von grünem Wasserstoff für den Verkehr, erneuerbare Wärme und Chemikalien. ITM Power wurde 2004 in den AIM-Markt der Londoner Börse aufgenommen. Im September 2017 gab das Unternehmen den Abschluss einer Mittelbeschaffung im Umfang von 29,4 Mio. GBP bekannt. Das Unternehmen unterzeichnete im September 2015 mit Shell eine Vorplatz-Standortvereinbarung über Wasserstoff-Tankstellen und anschließend einen Vertrag über den Einsatz eines 10-MW-Elektrolyseurs in der rheinischen Raffinerie von Shell.



Das Unternehmen schloss im Juli 2018 eine strategische Partnerschaftsvereinbarung mit der Sumitomo Corporation zur Entwicklung von Multi-Megawatt-Projekten in Japan. Weitere Kunden und Partner sind National Grid, Cadent, Northern Gas Networks, RWE, Engie, BOC Linde, Toyota, Honda, Hyundai, Anglo American und andere. www.itm-power.com. (08.07.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ITM Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten ITM Power plc (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) unter die Lupe.Das britische Unternehmen habe am Mittwoch mitgeteilt, dass in Japan bald der erste Einsatz der ITM Power-Technologie erfolgen werde. Die japanische Unternehmensgruppe Sumitomo und das Versorgungsunternehmen Tokyo Gas hätten ein Demonstrationsprojekt angekündigt. Die ITM Power-Aktie habe nach der Meldung leicht zulegen können, sei im Laufe des Tages jedoch auf Tauchstation gegangen.Tokyo Gas und Sumitomo würden an der Tokio Gas Yokohama Techno Station einen Testlauf durchführen. Dabei solle ein von ITM Power entwickelter Festpolymer-Wasserelektrolyseur der Megawattklasse zum Einsatz kommen. Dies sei laut ITM Power die erste Betriebsüberprüfung, die in Japan mit einem großen Wasserelektrolyseur aus ausländischer Produktion durchgeführt werde.2018 sei Sumitomo eine strategische Partnerschaft mit ITM Power eingegangen. Beide Unternehmen hätten seitdem daran gearbeitet, die ITM Power-Technologie auf dem japanischen Markt einzuführen.ITM Power habe in Japan mit Sumitomo einen starken Partner an der Seite. Die Zusammenarbeit könnte bald von Erfolg gekrönt sein, wenn das erste gemeinsame Multi-Megawatt-Projekt realisiert werde. Charttechnisch sei der ITM Power-Aktie der Ausbruch über den Widerstand bei 4,09 GBP gelungen. Nun gelte es, den GD200 bei 4,28 GBP zu verteidigen. Sollte dies gelingen, biete die aktuelle Schwäche für Trader eine interessante Chance für einen Einstieg, so Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link