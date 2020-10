Tradegate-Aktienkurs ITM Power-Aktie:

2,835 EUR -1,39% (23.10.2020, 09:23)



London Stock Exchange-Aktienkurs ITM Power-Aktie:

2,585 GBP +0,98% (23.10.2020, 09:11)



ISIN ITM Power-Aktie:

GB00B0130H42



WKN ITM Power-Aktie:

A0B57L



Ticker-Symbol ITM Power-Aktie:

IJ8



Kurzprofil ITM Power plc:



ITM Power (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) produziert integrierte Wasserstoff-Energielösungen für den Netzausgleich, die Energiespeicherung und die Produktion von grünem Wasserstoff für den Verkehr, erneuerbare Wärme und Chemikalien. ITM Power wurde 2004 in den AIM-Markt der Londoner Börse aufgenommen. Im September 2017 gab das Unternehmen den Abschluss einer Mittelbeschaffung im Umfang von 29,4 Mio. GBP bekannt. Das Unternehmen unterzeichnete im September 2015 mit Shell eine Vorplatz-Standortvereinbarung über Wasserstoff-Tankstellen und anschließend einen Vertrag über den Einsatz eines 10-MW-Elektrolyseurs in der rheinischen Raffinerie von Shell.



Das Unternehmen schloss im Juli 2018 eine strategische Partnerschaftsvereinbarung mit der Sumitomo Corporation zur Entwicklung von Multi-Megawatt-Projekten in Japan. Weitere Kunden und Partner sind National Grid, Cadent, Northern Gas Networks, RWE, Engie, BOC Linde, Toyota, Honda, Hyundai, Anglo American und andere. www.itm-power.com. (23.10.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ITM Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten ITM Power plc (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) unter die Lupe.Im vergangenen Jahr habe das britische Unternehmen mit Linde einen führenden Industriegase-Hersteller als Partner und Großaktionär gewinnen können. Nun lege ITM Power nach: Der italienische Netzbetreiber-Konzern Snam steige beim Elektrolyse-Spezialisten ein. Beide Unternehmen hätten im Rahmen einer neuen Partnerschaft Großes vor.Snam investiere via Kapitalerhöhung 30 Mio.GBP (umgerechnet 33 Mio. Euro) in ITM Power, der Preis je Aktie betrage 2,55 GBP. Gestriger Schlusskurs der ITM-Power-Aktie: 2,56 GBP. Die Investition von Snam sei Teil einer 150 Mio. GBP (165 Mio. Euro) schweren Kapitalmaßnahme des Elektrolyse-Spezialisten - der verbleibende Anteil werde institutionellen Investoren und Aktionären zur Zeichnung angeboten.Der Deal mit ITM Power sei der "Beginn einer kommerziellen und technologischen Zusammenarbeit zur Entwicklung künftiger gemeinsamer Initiativen", so Snam. Die Allianz sehe Projekte zwischen 2021 und 2025 vor, von einer Größenordnung von bis zu 100 Megawatt sei die Rede.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze ITM Power-Aktie: