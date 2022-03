Börsenplätze ITM Power-Aktie:



ITM Power (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) produziert integrierte Wasserstoff-Energielösungen für den Netzausgleich, die Energiespeicherung und die Produktion von grünem Wasserstoff für den Verkehr, erneuerbare Wärme und Chemikalien. ITM Power wurde 2004 in den AIM-Markt der Londoner Börse aufgenommen. Im September 2017 gab das Unternehmen den Abschluss einer Mittelbeschaffung im Umfang von 29,4 Mio. GBP bekannt. Das Unternehmen unterzeichnete im September 2015 mit Shell eine Vorplatz-Standortvereinbarung über Wasserstoff-Tankstellen und anschließend einen Vertrag über den Einsatz eines 10-MW-Elektrolyseurs in der rheinischen Raffinerie von Shell.



Das Unternehmen schloss im Juli 2018 eine strategische Partnerschaftsvereinbarung mit der Sumitomo Corporation zur Entwicklung von Multi-Megawatt-Projekten in Japan. Weitere Kunden und Partner sind National Grid, Cadent, Northern Gas Networks, RWE, Engie, BOC Linde, Toyota, Honda, Hyundai, Anglo American und andere. www.itm-power.com. (24.03.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ITM Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten ITM Power plc (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) unter die Lupe.Der Wasserstoff-Spezialist ITM Power habe sich am Mittwoch mit einem hochinteressanten Deal gemeldet: Eine Tochtergesellschaft der Briten, ITM Motive, werde in Zukunft als Joint Venture zu gleichen Teilen agieren. Als Partner hole sich ITM Power keinen geringeren als den Rohstoffhändler Vitol ins Boot.Vitol investiere im Rahmen des Deals bis zu 30 Millionen Britische Pfund (knapp 36 Millionen Euro) in ITM Motive. Die ITM-Power-Tochter sei Eigentümer aller öffentlichen Wasserstoff-Tankstellen, die von ITM Power in Großbritannien errichtet worden seien.Motive wiederum habe einen Rahmenvertrag mit ITM Power geschlossen, der beinhalte, dass Elektrolyseanlagen von bis zu 240 Megawatt von der Mutter bezogen würden. Vitol werde hingegen bis zu 240 Megawatt an Elektrizität liefern, um die zukünftigen neuen Tankstellen mit grünem Strom zu versorgen.ITM Power und Vitol hätten sich gesucht und gefunden. Die Zusammenarbeit über das Joint Venture Motive mache absolut Sinn und sollte sich langfristig für beide Parteien auszahlen.Wer bei ITM Power investiert ist, bleibt an Bord und sichert die Position mit einem Stopp bei 3,20 Euro nach unten ab, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link