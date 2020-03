Ich glaube wirklich, dass die britische Regierung jetzt verstanden hat, wie wichtig grüner Wasserstoff ist, um das Land zu einer Netto-Null-Emission zu bringen. Die britische Klimakommission hat empfohlen, dass das Vereinigte Königreich zwischen 6 und 17 Gigawatt Elektrolyse benötigt, um erneuerbare Energie zu speichern und Wasserstoff zur Dekarbonisierung der Industrie und des Gasnetzes bereitzustellen. Grüner Wasserstoff für das Gasnetz ist eigentlich ein ganz zentraler Plan der britischen und deutschen Regierung, um bis 2050 auf die Netto-Nulllinie zu kommen.



Linde ist der größte Aktionär von ITM Power geworden. Könnten Sie uns mehr über die Partnerschaft erzählen?



Mit unserem neuen Großaktionär, Linde Engineering, haben wir ein 50/50-Joint-Venture gegründet, das den Namen ITM Linde Electrolysis GmbH trägt. Linde ist der weltweit größte EPC-Auftragnehmer im Bereich Wasserstoff und wir werden über das Joint Venture an der großtechnischen Elektrolyse für die Power-to-Gas-Energiespeicherung und für die Dekarbonisierung der Industrie arbeiten. Mit den bereits getätigten Investitionen in Höhe von 58,8 Millionen Britischen Pfund haben wir den Umzug in unsere neue Fabrik mit ein Gigawatt pro Jahr, Bessemer Park, finanziert. Es wird mit einer Kapazität von 1.000 Megawatt pro Jahr die größte Elektrolysefabrik der Welt sein. Mit Linde als Partner können wir die ITM Linde Electrolysis GmbH auf eine globale Ebene führen.



Mit welchen Kurstreibern können Investoren von ITM Power im Jahr 2020 rechnen?



Ich gehe davon aus, dass 2020 ein außergewöhnliches Jahr für ITM Power mit sehr positivem Newsflow sein wird.



Vielen Dank für das Gespräch, Herr Cooley.



Die Aktie von ITM Power sei wahrlich kein Schnäppchen nach dem Lauf. Doch mit Linde an Bord könne das Unternehmen noch größere Projekte realisieren und damit den Umsatz in den kommenden Jahren signifikant steigern. Mit der Fabrik in Sheffield würden diesbezüglich die Weichen gestellt.



Bei größerer Schwäche bleibt die Aktie ein hochspekulativer Kauf, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Die Position sollte mit einem Stopp bei 0,90 Euro nach unten abgesichert werden. (Analyse vom 06.03.2020)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze ITM Power-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ITM Power-Aktie:

1,495 EUR -3,86% (06.03.2020, 09:15)



London Stock Exchange-Aktienkurs ITM Power-Aktie:

1,37 GBP -7,85% (05.03.2020)



ISIN ITM Power-Aktie:

GB00B0130H42



WKN ITM Power-Aktie:

A0B57L



Ticker-Symbol ITM Power-Aktie:

IJ8



Kurzprofil ITM Power plc:



ITM Power (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) produziert integrierte Wasserstoff-Energielösungen für den Netzausgleich, die Energiespeicherung und die Produktion von grünem Wasserstoff für den Verkehr, erneuerbare Wärme und Chemikalien. ITM Power wurde 2004 in den AIM-Markt der Londoner Börse aufgenommen. Im September 2017 gab das Unternehmen den Abschluss einer Mittelbeschaffung im Umfang von 29,4 Mio. GBP bekannt. Das Unternehmen unterzeichnete im September 2015 mit Shell eine Vorplatz-Standortvereinbarung über Wasserstoff-Tankstellen und anschließend einen Vertrag über den Einsatz eines 10-MW-Elektrolyseurs in der rheinischen Raffinerie von Shell.



Das Unternehmen schloss im Juli 2018 eine strategische Partnerschaftsvereinbarung mit der Sumitomo Corporation zur Entwicklung von Multi-Megawatt-Projekten in Japan. Weitere Kunden und Partner sind National Grid, Cadent, Northern Gas Networks, RWE, Engie, BOC Linde, Toyota, Honda, Hyundai, Anglo American und andere. www.itm-power.com. (06.03.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ITM Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten ITM Power plc (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) unter die Lupe.ITM Power habe in den vergangenen Monaten zu den absoluten Highflyern im Wasserstoff-Sektor gezählt. Gemeinsam mit dem Großaktionär und Partner Linde möchte das Unternehmen rund um Firmenlenker Graham Cooley in eine neue Dimension hineinwachsen. "Der Aktionär" habe mit dem CEO der Gesellschaft über die Bedeutung von Wasserstoff, die Kooperation mit Linde und die Erwartungen an das Jahr 2020 gesprochen.Graham Cooley sei der Vorstandsvorsitzende von ITM Power.Die Welt hat die Klimakrise aufgeweckt und die Energiesysteme auf der ganzen Welt müssen bis 2050 eine Netto-Null-Emissionsquote erreichen. Netto-Null bedeutet die Beseitigung von Kohlenstoff bei der Energieerzeugung und -nutzung. Die Ammoniakproduktion beispielsweise macht etwa vier Prozent der Weltenergie aus. Dies erfordert einen enormen Umfang an Dekarbonisierung, um die Netto-Null-Ziele zu erreichen, die durch die Umstellung auf grünen Wasserstoff erreicht werden können. Auch die Produktion von Stahl und Methanol sind für uns riesige Energiemärkte.Wasserstoff ist für die langfristige Energiespeicherung von erneuerbarer Energie notwendig. Die Speicherung von Elektronen ist sehr schwierig. Durch Elektrolyse werden Elektronen in Wasserstoffmoleküle umgewandelt, die leicht zu speichern sind. Der erzeugte grüne Wasserstoff kann zur Dekarbonisierung der Industrie und zur Bereitstellung von erneuerbarer Wärme über das Gasnetz verwendet werden.Das britische Gasnetz ist dreimal so groß wie das britische Stromnetz, der größte Teil der Energie wird für die Bereitstellung von Wärme verwendet. ITM Power hat ein Projekt namens HyDeploy initiiert, bei dem wir 20 Prozent Wasserstoff in das Gasnetz der Keele University einbringen. In Deutschland waren wir an ähnlichen Projekten mit der Thüga-Gruppe und RWE beteiligt.Ja, sicher. Der Grund für das HyDeploy-Projekt ist die Feststellung, dass wir bis zu 20 Prozent Wasserstoff in das britische Gasnetz einspeisen können, ohne die Haushaltsgeräte austauschen zu müssen. Die Regierung könnte die Gesetze in Großbritannien nach der zweiten Phase des Projekts ändern, so dass wir einen höheren Anteil an Wasserstoff im Gasnetz haben könnten. Aber mit einem höheren Anteil an Wasserstoff im Gasnetz müssen Sie möglicherweise die Endgeräte wie Kocher und Boiler und auch die Brenner in der Industrie ändern.Es gibt viele Unternehmen, die Wasserstoffautos auf den Markt bringen. Gemeinsam mit Linde FuelTech können wir Tankstellen für Autos, Busse, Lastwagen, Züge und sogar Schiffe anbieten. Wasserstoff ist auch sehr nützlich für die Dekarbonisierung des Schwerlastverkehrs. Der Vorteil von Wasserstoff gegenüber Batteriefahrzeugen besteht darin, dass man die Reichweite erhöhen kann, ohne das Gewicht proportional zu erhöhen, man braucht nur einen größeren Wasserstofftank, und wir können das Fahrzeug sehr schnell, innerhalb von drei Minuten, betanken.Weil der Markt erkannt hat, wie wichtig grüner Wasserstoff für den gesamten Energiesektor sein wird und wie wichtig es ist, das Energiesystem zu einer Netto-Null-Emission zu bringen. Der Markt ist riesig!