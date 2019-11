Wien (www.aktiencheck.de) - Die Aktie von ISS (ISIN: DK0060542181, WKN: A1XE8F, Ticker-Symbol: QJQ) hat gestern mit einem Minus von 20,1% kräftig Federn lassen müssen, nachdem der Reinigungs- und Gebäudemanagement-Spezialist wegen später als geplanter operativer Verbesserungen in Frankreich, Hong Kong und Dänemark seine Prognose für die operative Marge und den freien Cash Flow gekürzt hatte, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Gestern nach Börsenschluss habe das Halbleiter-Schwergewicht QUALCOMM (ISIN: US7475251036, WKN: 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) recht überzeugende Q4-Zahlen berichtet, welche in Kombination mit einem soliden, im Rahmen der Erwartungen liegenden Ausblick die Aktie im nachbörslichen Handel 5,0% hätten ansteigen lassen. Davon sollte heute auch der gesamte Halbleitersektor profitieren können.In Europa berichte heute eine Vielzahl an Unternehmen, darunter beispielsweise Siemens, Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF), Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF), Telecom Italia (ISIN: IT0003497168, WKN: 120470, Ticker-Symbol: TQI, Nasdaq OTC-Symbol: TIAOF) und Munich RE (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF). (07.11.2019/ac/a/m)