Kurzprofil ISRA VISION:



Die ISRA VISION AG (ISIN: DE0005488100, WKN: 548810, Ticker-Symbol: ISR, Nasdaq OTC-Symbol: IRAVF) ist mit ihren Tochtergesellschaften führend in der Entwicklung und Produktion von Oberflächeninspektionssystemen und Bildverarbeitungsprogrammen (Machine Vision) mit der Spezialisierung im Bereich 3D Vision, insbesondere für das "3D Robotersehen". Als eine Kernkompetenz entwickelt und vertreibt die Gesellschaft die ISRA-BrainWARE®, eine Software für die visuelle Überwachung von Arbeitsprozessen.



Einsatz findet diese Anwendung in so genannten Machine-Vision-Systemen, die das dreidimensional sehende "elektronische Auge" ermöglichen, d.h. die digitale Bildverarbeitung in der Steuerung von automatisierten Produktionsprozessen. Schwerpunkt bilden dabei Automationslösungen für die Roboterführung (Industrial Automation). Zielmärkte sind Energie, Healthcare, Nahrung, Mobilität und Information. Zu den Kunden gehören Global Player in diesen Branchen. (09.09.2019/ac/a/t)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - ISRA VISION-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der ISRA VISION AG (ISIN: DE0005488100, WKN: 548810, Ticker-Symbol: ISR, Nasdaq OTC-Symbol: IRAVF) unter die Lupe.Mit einem fulminanten Freudensprung habe die Börse auf den Q3-Bericht von ISRA VISION reagiert. Dabei würden sich die Zahlen gar nicht so viel anders als sonst lesen, denn der Hersteller von "sehenden Maschinen" habe in fast gewohnter Manier seinen Umsatz um 7,6% und das EBIT um 19% steigern können. Für Entzückung dürfte aber vor allem gesorgt haben, dass die zuletzt eingepreiste Geschäftsabkühlung offenbar so nicht eintrete, denn der Vorstand gebe sich nicht nur für die kommenden Monate, sondern auch schon für 2019/20 optimistisch. Dafür würden sowohl der hohe Auftragsbestand von 93 Mio. Euro (Vj.: 90 Mio.) wie auch einige erwartete Großaufträge aus China sowie Nord- und Südamerika sorgen. Zudem befänden sich weitere potenzialträchtige Akquisitionen in der Anbahnung.Mit einem KGV von über 30 ist die ISRA VISION-Aktie stolz bewertet, bei anhaltend gutem Newsflow aber haltenswert. Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief". Das Kursziel laute 60,00 Euro. (Ausgabe 35 vom 07.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs ISRA VISION-Aktie:39,88 EUR +1,99% (09.09.2019, 16:57)