Kurzprofil ISRA VISION:



Die ISRA Vision AG (ISIN: DE0005488100, WKN: 548810, Ticker-Symbol: ISR, Nasdaq OTC-Symbol: IRAVF) ist mit ihren Tochtergesellschaften führend in der Entwicklung und Produktion von Oberflächeninspektionssystemen und Bildverarbeitungsprogrammen (Machine Vision) mit der Spezialisierung im Bereich 3D Vision, insbesondere für das "3D Robotersehen". Als eine Kernkompetenz entwickelt und vertreibt die Gesellschaft die ISRA-BrainWARE®, eine Software für die visuelle Überwachung von Arbeitsprozessen.



Einsatz findet diese Anwendung in so genannten Machine-Vision-Systemen, die das dreidimensional sehende "elektronische Auge" ermöglichen, d.h. die digitale Bildverarbeitung in der Steuerung von automatisierten Produktionsprozessen. Schwerpunkt bilden dabei Automationslösungen für die Roboterführung (Industrial Automation). Zielmärkte sind Energie, Healthcare, Nahrung, Mobilität und Information. Zu den Kunden gehören Global Player in diesen Branchen. (27.12.2018/ac/a/t)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - ISRA VISION-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" sehen bei der Aktie der ISRA VISION AG (ISIN: DE0005488100, WKN: 548810, Ticker-Symbol: ISR, Nasdaq OTC-Symbol: IRAVF) gute Nachkaufgelegenheit.Nachdem der Kurs von ISRA VISION zwischenzeitlich in luftige Höhen geschnellt sei, sei in den letzten Monaten ein jäher Absturz gefolgt, der die Performance der Empfehlungsliste-Position auf "nur" noch 100% habe zusammenschmelzen lassen. Den jüngsten Rücksetzer hätten die Jahreszahlen für 2017/18 sowie die Prognose für 2018/19 ausgelöst, die an der Börse offenbar für Enttäuschung gesorgt hätten. Dabei habe der Spezialist für Machine Vision im abgelaufenen Jahr nicht nur seinen Umsatz um 6,7% auf 152,5 Mio. Euro steigern, sondern mit einem EBIT-Plus von 17,3% auf 22,2 Mio. Euro sogar die Planzahlen übertreffen können. Auch das laufende Jahr lasse sich mit einem Auftragsbestand von 98 Mio. Euro (Vj.: 90 Mio.) gut an.Für 2018/19 erwarte der Vorstand daher bei Umsatz und Ertrag ein Wachstum im niedrigen zweistelligen Bereich. Demgegenüber sei die Aktie mit einem KGV um 20 inzwischen wieder in Bewertungsdimensionen zurückgekehrt, die für ein wachstumsstarkes High-Tech-Unternehmen realistisch, wenn nicht günstig seien, zumal die Darmstädter auch noch eine Dividende um 3% auskehren dürften.Gute Nachkaufgelegenheit, so die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" in einer aktuellen ISRA VISION-Aktienanalyse. (Ausgabe 50 vom 22.12.2018)