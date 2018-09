Tradegate-Aktienkurs ISRA VISION-Aktie:

46,65 EUR -3,42% (10.09.2018, 15:44)



ISIN ISRA VISION-Aktie:

DE0005488100



WKN ISRA VISION-Aktie:

548810



Ticker-Symbol ISRA VISION-Aktie:

ISR



Nasdaq OTC-Symbol ISRA VISION-Aktie:

IRAVF



Kurzprofil ISRA VISION:



Die ISRA Vision AG (ISIN: DE0005488100, WKN: 548810, Ticker-Symbol: ISR, Nasdaq OTC-Symbol: IRAVF) ist mit ihren Tochtergesellschaften führend in der Entwicklung und Produktion von Oberflächeninspektionssystemen und Bildverarbeitungsprogrammen (Machine Vision) mit der Spezialisierung im Bereich 3D Vision, insbesondere für das "3D Robotersehen". Als eine Kernkompetenz entwickelt und vertreibt die Gesellschaft die ISRA-BrainWARE®, eine Software für die visuelle Überwachung von Arbeitsprozessen.



Einsatz findet diese Anwendung in so genannten Machine-Vision-Systemen, die das dreidimensional sehende "elektronische Auge" ermöglichen, d.h. die digitale Bildverarbeitung in der Steuerung von automatisierten Produktionsprozessen. Schwerpunkt bilden dabei Automationslösungen für die Roboterführung (Industrial Automation). Zielmärkte sind Energie, Healthcare, Nahrung, Mobilität und Information. Zu den Kunden gehören Global Player in diesen Branchen. (10.09.2018/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - ISRA VISION-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der ISRA VISION AG (ISIN: DE0005488100, WKN: 548810, Ticker-Symbol: ISR, Nasdaq OTC-Symbol: IRAVF) unter die Lupe.Die guten Nachrichten aus dem Hause ISRA VISION würden nicht abreißen. Auch nach dem dritten Quartal 2017/18 könne der Hersteller von "sehenden Maschinen" zweistelliges Wachstum an allen Fronten vermelden. Der Umsatz sei auf Neun-Monats-Basis um 10% auf 102,8 Mio. Euro und das EBIT um 13% auf 20,5 Mio. Euro geklettert. Dazu hätten beide Geschäftsbereiche Surface Vision und Industrial Automation erfreulich gleichmäßig beitragen können. Da sich auch der Auftragseingang mit 90 Mio. Euro auf eine neue Rekordmarke bewegt habe, habe der Vorstand seine Prognose eines niedrigen zweistelligen Umsatz- und Ertragswachstums für das Gesamtjahr bekräftigt. Und als Sahnehäubchen werde die TecDAX-Aktie in Kürze auch noch in den SDAX aufgenommen und damit attraktiver für institutionelle Investoren.Durch den Newsflow und Wachstumstrend ist das stolze KGV gedeckt, die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" bleiben in der ISRA VISION-Aktie investiert. (Ausgabe 35 vom 08.09.2018)