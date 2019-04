Tradegate-Aktienkurs ISRA VISION-Aktie:

Kurzprofil ISRA VISION:



Die ISRA Vision AG (ISIN: DE0005488100, WKN: 548810, Ticker-Symbol: ISR, Nasdaq OTC-Symbol: IRAVF) ist mit ihren Tochtergesellschaften führend in der Entwicklung und Produktion von Oberflächeninspektionssystemen und Bildverarbeitungsprogrammen (Machine Vision) mit der Spezialisierung im Bereich 3D Vision, insbesondere für das "3D Robotersehen". Als eine Kernkompetenz entwickelt und vertreibt die Gesellschaft die ISRA-BrainWARE®, eine Software für die visuelle Überwachung von Arbeitsprozessen.



Einsatz findet diese Anwendung in so genannten Machine-Vision-Systemen, die das dreidimensional sehende "elektronische Auge" ermöglichen, d.h. die digitale Bildverarbeitung in der Steuerung von automatisierten Produktionsprozessen. Schwerpunkt bilden dabei Automationslösungen für die Roboterführung (Industrial Automation). Zielmärkte sind Energie, Healthcare, Nahrung, Mobilität und Information. Zu den Kunden gehören Global Player in diesen Branchen. (01.04.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ISRA VISION-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der ISRA VISION AG (ISIN: DE0005488100, WKN: 548810, Ticker-Symbol: ISR, Nasdaq OTC-Symbol: IRAVF) unter die Lupe.Als Spezialist für die industrielle Bildverarbeitung freue sich ISRA VISION über die starke Nachfrage seiner Kunden. Kein Wunder: Die Automatisierung sei ein absoluter Wachstumsmarkt. Der Vorstand stelle zudem einen lukrativen Zukauf in Aussicht. In der engeren Auswahl seien Unternehmen aus dem Bereich Produktions-Analyse-Softwaretools und der 3D-Industrieautomatisierung.Was mache die Darmstädter Gesellschaft so stark? Dank der Multisegment-Strategie sei ISRA VISION in diversen Industriebranchen mit verschiedenen wirtschaftlichen Zyklen tätig. Durch die Diversifikation über verschiedene Zielindustrien, Regionen und Technologien könne die Gesellschaft so auch zeitweilig auftretende Nachfrageschwankungen einzelner Industrien im Konjunkturzyklus kompensieren. Die Orderbücher seien entsprechend gut gefüllt.Nach dem Rekordhoch im September 2018 sei die ISRA VISION-Aktie auf Talfahrt. Mit der Veröffentlichung der Jahresbilanz habe die Talfahrt noch einmal an Dynamik gewonnen. Mitte Dezember habe die ISRA VISION-Aktie eine Erholungsbewegung gestartet. Nach einer kurzen Verschnaufpause nehme diese nun wieder an Fahrt auf. Trading-orientierte Anleger könnten auf einen positiven Newsflow und eine dynamische Rally bis an die 40-Euro-Marke spekulieren, so Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.04.2019)Börsenplätze ISRA VISION-Aktie:Xetra-Aktienkurs ISRA VISION-Aktie:34,32 EUR +3,06% (01.04.2019, 12:49)