Kurzprofil ISRA VISION:



Die ISRA Vision AG (ISIN: DE0005488100, WKN: 548810, Ticker-Symbol: ISR, Nasdaq OTC-Symbol: IRAVF) ist mit ihren Tochtergesellschaften führend in der Entwicklung und Produktion von Oberflächeninspektionssystemen und Bildverarbeitungsprogrammen (Machine Vision) mit der Spezialisierung im Bereich 3D Vision, insbesondere für das "3D Robotersehen". Als eine Kernkompetenz entwickelt und vertreibt die Gesellschaft die ISRA-BrainWARE®, eine Software für die visuelle Überwachung von Arbeitsprozessen.



Einsatz findet diese Anwendung in so genannten Machine-Vision-Systemen, die das dreidimensional sehende "elektronische Auge" ermöglichen, d.h. die digitale Bildverarbeitung in der Steuerung von automatisierten Produktionsprozessen. Schwerpunkt bilden dabei Automationslösungen für die Roboterführung (Industrial Automation). Zielmärkte sind Energie, Healthcare, Nahrung, Mobilität und Information. Zu den Kunden gehören Global Player in diesen Branchen. (19.02.2018/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - ISRA VISION-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der ISRA VISION AG (ISIN: DE0005488100, WKN: 548810, Ticker-Symbol: ISR, Nasdaq OTC-Symbol: IRAVF) unter die Lupe.Die guten Nachrichten würden bei dem Highflyer ISRA Vision nicht abreißen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016/17 habe der Spezialist für die industrielle Bildverarbeitung erneut zweistellig wachsen können, sowohl Umsatz als auch EBIT hätten um jeweils 11% auf 143 Mio. Euro resp. 28,3 Mio. Euro zugelegt. Der Nettogewinn sei dank einer fast vollständigen Schuldentilgung sogar um 17% auf 4,68 Euro je Aktie vorangekommen. Davon sollten auch die Aktionäre profitieren, deren Dividende um 23% auf die neue Bestmarke von 0,59 Euro je Aktie steigen solle.Ebenfalls einen Rekordwert habe der Auftragsbestand erreicht, der erstmals die 90 Mio. Euro überschritten habe. Daher gebe sich der Vorstand auch für das laufende Jahr optimistisch und erwarte erneut eine niedrige zweistellige Wachstumsrate beim Umsatz sowie eine mindestens stabile Marge. Durch entsprechende Strukturanpassungen würden zudem schon die Grundlagen für Umsatzdimensionen jenseits der 200 Mio. Euro gelegt. Die Börse honoriere die hohe Dynamik und Visibilität mit einem KGV jenseits der 30, das die Experten bei anhaltend gutem Newsflow für tolerabel halten würden.Zumindest optisch dürfte die ISRA VISION-Aktie demnächst günstiger werden, denn die Gesellschaft will in Kürze einen Aktiensplit im Verhältnis 1 zu 5 durchführen, so die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief". (Ausgabe 6 vom 17.02.2018)