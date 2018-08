Hannover (www.aktiencheck.de) - Der ISM PMI Manufacturing präsentiert sich im Juli zwar etwas schwächer, die Stimmung in der US-Industrie bleibt aber grundsätzlich gut, so die Analysten der NORD LB.



Die befragten Unternehmen würden sich inzwischen allerdings Sorgen um einen die ökonomische Aktivität dämpfenden Fachkräftemangel in den Vereinigten Staaten machen. Auch die US-Handelspolitik belaste das Sentiment in gewissem Umfang. Zudem sei zu bedenken, dass sich das US-Wirtschaftswachstum derzeit schon sehr stark präsentiere. Damit gebe es momentan realistisch betrachtet kaum Raum für einen weiteren Anstieg. (01.08.2018/ac/a/m)



