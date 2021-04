Hannover (www.aktiencheck.de) - Der für die US-Wirtschaft wichtige Stimmungsindikator ISM PMI Manufacturing signalisiert auch für den Berichtsmonat März ein nachhaltiges Anziehen der ökonomischen Aktivität in der Industrie des Landes, so die Analysten der Nord LB.



Diese Nachricht passe gut zur generellen Erwartungshaltung einer in 2021 regelrecht boomenden Ökonomie der Vereinigten Staaten. Zudem dürfte für die Finanzmärkte interessant sein, dass sich die Preiskomponente auch am aktuellen Rand auf hohem Niveau habe halten können. Diese Entwicklung sollte per se zwar sicherlich nicht überbewertet werden, helfe aber natürlich nicht, die Inflationssorgen am US-Rentenmarkt einzudämmen. Die Anleger würden daher in der kommenden Woche mit ganz besonderem Interesse auf die aktuellen Angaben zu den US-Produzentenpreisen zu blicken haben. Bei dieser Zeitreihe drohe im März ein Anstieg der Jahresrate in Richtung der Marke von 4,0%. (01.04.2021/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.