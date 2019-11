Wien (www.aktiencheck.de) - Für gute Stimmung an den Märkten sorgte gestern der ISM Index für das Nicht-Verarbeitende Gewerbe, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der USD habe seine gestrigen Zugewinne halten können. Signifikante Marktbewegungen dürften von den heute anstehenden Datenveröffentlichungen nicht ausgelöst werden.Nach dem Absturz des Auftragseingangs der deutschen Industrie in den letzten beiden Monaten könne im September mit einem Rebound gerechnet werden. Daneben stünden heute die finalen Einkaufsmanagerindices (PMI) für den Dienstleistungssektor für den Monat Oktober in Spanien und Italien am Datenkalender. Die vorliegenden Schnellschätzungen für die Eurozone sowie Deutschland und Frankreich würden auf schwache Resultate für beide Länder hinweisen. Auch der Industrieoutput dürfte in Spanien im Monatsvergleich zurückgegangen sein. (06.11.2019/ac/a/m)