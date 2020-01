Unter regionalen Aspekten sei die Verteilung der IPOs in Europa in den vergangenen sechs Monaten ausgeglichen gewesen: Die Regel seien ein bis zwei Börsengänge je Land gewesen; lediglich Frankreich habe mit vier IPOs herausgeragt. Bemerkenswert sei aber, dass es je nach Größe der Börsengänge Unterschiede gebe. "In manchen Segmenten ist zumindest wieder eine leichte Zunahme der IPO-Aktivitäten erkennbar", erläutere Arno Fuchs, CEO von FCF. Im Bereich der Small Cap IPOs (IPOs mit einem Emissionsvolumen zwischen 50 und 100 Millionen Euro) etwa habe es im zweiten Halbjahr drei Börsengänge gegeben, nachdem es im ersten Halbjahr nur ein einziger gewesen sei. Auch bei Micro (Emissionsvolumen bis 50 Millionen Euro) und Medium Caps (100 bis 250 Millionen Euro) sei die Anzahl der IPOs von sechs auf sieben bzw. von drei auf fünf gestiegen. Lediglich bei den Large Caps (mehr als 250 Millionen Euro) habe sich ein leichter Rückgang feststellen lassen, von sechs auf fünf IPOs.



Dass das Interesse von europäischen Unternehmen an Börsengängen unter dem Strich leicht zugenommen habe, führe Arno Fuchs auch auf die Wertentwicklung an der Börse zurück: "Europaweit haben die Aktienindices im vergangenen Jahr trotz Störfeuern wie dem Brexit und den globalen Handelskonflikten mitunter deutlich zugelegt. Das macht viele Unternehmenslenker auf den Aktienmarkt als mögliches Finanzierungsinstrument aufmerksam", so der FCF-CEO. Hoffnung, dass dieses Interesse weiter steige, mache dem Finanzierungsexperten vor allem die Kursentwicklung von jungen Börsenkandidaten: "Die durchschnittliche Performance der IPOs zeigt, dass diese vom Markt und dessen Teilnehmern zum Teil sehr gut angenommen werden", so Arno Fuchs.



Das werde besonders bei einem Blick auf die Entwicklung von Large Cap IPOs (IPOs mit mehr als 250 Millionen Euro Emissionsvolumen) deutlich: Mit einem Plus von 37 Prozent auf Sicht der vergangenen zwei Jahre habe der FCF Large Cap IPO Index seine Benchmark, den MSCI Europe Large Cap Index deutlich übertroffen, um ganze 34 Prozentpunkte. Zudem hätten alle Unternehmen aus dem Large Cap Bereich, die im zweiten Halbjahr 2019 an die Börse gegangen seien, ausnahmslos eine sehr positive Wertentwicklung nach IPO aufzuweisen. So liege die Schweizer Software ONE AG seit dem Börsendebüt um ca. 40 Prozent im Plus. "Gerade bei Large Cap IPOs wird deutlich, in welchem Umfang sowohl die emittierenden Unternehmen, als auch deren Aktionäre von dem Börsengang profitieren können. Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund sollten Unternehmen IPOs als sehr gute Option sehen, um an Eigenkapital zu kommen", sage Arno Fuchs.



Der FCF IPO Market Monitor sei eine umfassende Analyse der europäischen IPO-Aktivitäten. Neben relevanten Bewertungskennzahlen (z.B. Ratios, Multiples) zeige er allgemeine Informationen sowie Performancedaten der europäischen IPOs der jeweils letzten sechs Monate auf. Er biete damit einen der umfassendsten Überblicke für Investoren und Unternehmen. (23.01.2020/ac/a/m)







München (www.aktiencheck.de) - Auch wenn 2019 insgesamt als IPO-Jahr nicht überzeugt hat und die Zahl der Börsengänge in Europa überschaubar blieb, bot gerade das zweite Halbjahr dennoch vereinzelte Lichtblicke und die Aussicht, dass sich die Zurückhaltung der Unternehmen bei Neuemissionen wieder legen könnte - das ist eine der Erkenntnisse der jüngsten IPO-Analyse des Finanzierungsspezialisten FCF Fox Corporate Finance.So sei zwar das Emissionsvolumen im zweiten Halbjahr auf 6,49 Mrd. Euro und damit um 24 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode gesunken - im zweiten Halbjahr 2018 habe es 8,54 Mrd. Euro betragen. Doch bei der Anzahl der Börsengänge falle der Rückgang weniger deutlich aus: Insgesamt seien im zweiten Halbjahr 2019 20 IPOs in Europa zu verzeichnen gewesen, im gleichen Zeitraum des Vorjahres seien es 23 gewesen. Zudem sei die zweite Hälfte 2019 unter diesem Aspekt besser ausgefallen als die erste Hälfte, in der nur 16 Unternehmen den Gang an die Börse gewagt hätten. Das emittierte Volumen habe in beiden Jahreshälften 2019 auf nahezu gleichem Niveau gelegen (1. Halbjahr: 6,52 Mrd. Euro).