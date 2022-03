XETRA-Aktienkurs ING Groep-Aktie:

8,30 EUR -6,74% (07.03.2022, 11:15)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs ING Groep-Aktie:

8,219 EUR -7.65% (07.03.2022, 11:24)



ISIN ING Groep-Aktie:

NL0011821202



WKN ING Groep-Aktie:

A2ANV3



Ticker-Symbol ING Groep-Aktie:

INN1



Euronext Amsterdam-Symbol ING Groep-Aktie:

INGA



Kurzprofil ING Groep N.V.:



Die ING Groep N.V. (ISIN: NL0011821202, WKN: A2ANV3, Ticker-Symbol: INN1, Euronext Amsterdam-Symbol: INGA) ist ein niederländischer Allfinanz-Dienstleister in der Form einer Aktiengesellschaft mit Sitz in Amsterdam. Die Bank ist eine der 28 Großbanken, die vom Financial Stability Board (FSB) als systemisch bedeutsames Finanzinstitut eingestuft wurden. Sie unterliegt damit einer besonderen Überwachung und strengeren Anforderungen an die Ausstattung mit Eigenkapital.



Der Konzern entstand im Jahr 1990 aus einer Fusion des Versicherers Nationale-Nederlanden mit der NMB Postbank Group und nannte sich nach dem Zusammenschluss Internationale Nederlanden Groep (ING). Bei der ING Groep N.V. handelt es sich um eine Holding, die als Muttergesellschaft für verschiedene Banken und Versicherungen fungiert. (07.03.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ING Groep-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von ING Groep N.V. (ISIN: NL0011821202, WKN: A2ANV3, Ticker-Symbol: INN1, Euronext Amsterdam-Symbol: INGA) unter die Lupe.Aktionäre der Deutschen Bank oder der Commerzbank hätten in den letzten Tagen schmerzhafte Verluste einstecken müssen. Doch damit seien sie nicht allein. Denn die ganze Bankenbranche in Europa befinde sich im Sturzflug. Auch sehr profitable Häuser wie die niederländische ING Group ziehe es deutlich nach unten. Details zu russischen Krediten würden da den Rest geben.Die Sanktionen des Westens bekomme die Großbank bereits zu spüren. In Russland seien 5,3 Milliarden Euro an Krediten vergeben worden, in der Ukraine 500 Millionen Euro. In Summe seien das nur ein Prozent aller Darlehen. Nun seien jedoch in Russland Unternehmen und Personen von den westlichen Sanktionen betroffen, an die auch Kredite vergeben worden seien. Es solle um rund 700 Millionen Euro gehen. Das habe die ING mitgeteilt.Bisher betroffen sein solle das Wholesale-Banking, also das Geschäft mit Unternehmen. Von den Swift-Sanktionen direkt tangiert seien die Geschäfte der ING nach Unternehmensangaben aber noch nicht. Wie für andere Konzerne auch stelle sich jetzt wohl die Frage, ob man das Geschäft in Russland einstellen und die Kredite abschreiben müsse. In ernste Gefahr würde das die Bank wahrscheinlich nicht bringen. Bedroht seien jedoch die Ausschüttungen.Aktuell seien Banktitel der Sektor, der am kräftigsten verliere. Denn wirtschaftliche Unsicherheit sei Gift für die Branche. Die Aktie wurde letzte Woche ausgestoppt, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Ausgabe vom 07.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze ING Groep-Aktie: