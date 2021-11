Börsenplätze ING Groep-Aktie:



XETRA-Aktienkurs ING Groep-Aktie:

13,172 EUR -0,36% (09.11.2021, 12:39)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs ING Groep-Aktie:

13,18 EUR -0,09% (09.11.2021, 12:45)



ISIN ING Groep-Aktie:

NL0011821202



WKN ING Groep-Aktie:

A2ANV3



Ticker-Symbol ING Groep-Aktie:

INN1



Euronext Amsterdam-Symbol ING Groep-Aktie:

INGA



Kurzprofil ING Groep N.V.:



Die ING Groep N.V. (ISIN: NL0011821202, WKN: A2ANV3, Ticker-Symbol: INN1, Euronext Amsterdam-Symbol: INGA) ist ein niederländischer Allfinanz-Dienstleister in der Form einer Aktiengesellschaft mit Sitz in Amsterdam. Die Bank ist eine der 28 Großbanken, die vom Financial Stability Board (FSB) als systemisch bedeutsames Finanzinstitut eingestuft wurden. Sie unterliegt damit einer besonderen Überwachung und strengeren Anforderungen an die Ausstattung mit Eigenkapital.



Der Konzern entstand im Jahr 1990 aus einer Fusion des Versicherers Nationale-Nederlanden mit der NMB Postbank Group und nannte sich nach dem Zusammenschluss Internationale Nederlanden Groep (ING). Bei der ING Groep N.V. handelt es sich um eine Holding, die als Muttergesellschaft für verschiedene Banken und Versicherungen fungiert. (09.11.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ING Groep-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von ING Groep N.V. (ISIN: NL0011821202, WKN: A2ANV3, Ticker-Symbol: INN1, Euronext Amsterdam-Symbol: INGA) unter die Lupe.Die ING gehöre zu den größten Banken Europas. Zahlen habe das Institut bereits Ende letzter Woche vorgelegt. Und diese hätten die Erwartungen übertroffen. Nun würden aber bei Experten und Anlegern die Ausschüttungen in den Fokus rücken. Denn das Finanzinstitut gehöre mit zu den Favoriten, was die Dividendenzahlungen angehe. Jetzt gehe es zudem um Aktienrückkäufe.Höhere Gebühreneinnahmen und eine geringere Risikovorsorge für faule Kredite hätten der niederländischen Großbank ING im Sommer einen Gewinnsprung beschert. Unter dem Strich seien im dritten Quartal mit knapp 1,40 Milliarden Euro fast drei Viertel mehr hängen geblieben als im Corona-geprägten Vorjahreszeitraum, wie das Unternehmen mitgeteilt habe. Damit habe das Institut auch die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten übertroffen.Für mögliche Kreditausfälle habe die Bank mit 39 Millionen Euro nur einen Bruchteil der Summe zur Seite gelegt, die sie im Vorjahreszeitraum zurückgestellt habe. Die Erträge seien im dritten Quartal um rund acht Prozent auf gut 4,60 Milliarden Euro gestiegen. Dabei habe die ING von höheren Gebühren- und Provisionseinnahmen, aber auch von einem gestiegenen Zinsüberschuss sowie höheren sonstigen Erträgen profitiert.Die Bank habe mittlerweile eine harte Kernkapitalquote von 15,8 Prozent, was im Schnitt der Peers ein sehr guter Wert sei. Darin enthalten seien 2,84 Milliarden Euro, die auf jeden Fall lausgeschüttet werden sollten. Insgesamt belaufe sich das Überschusskapital, das also über der Mindestvorgabe der Aufsicht liege, auf 9,60 Milliarden Euro. Somit sei noch reichlich Raum für Ausschüttungen. Die Analysten von Bloomberg Intelligence würden mit Beginn von 2022 mit einem neuen Programm zum Rückkauf eigener Aktien in Höhe von bis zu drei Milliarden Euro rechnen.Die ING sei gut aufgestellt, um von den tendenziell steigenden Zinsen zu partizipieren. Gleichzeitig würden die Gebühren, auch bei Einlagen, immer mehr angehoben. Das sollte die Erlöse zusätzlich antreiben. Mit einem 2022er KGV von 11 sei der Titel zudem unterbewertet. Dividendenjäger würden zugreifen. Der Stopp verbleibt bei 9,50 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur ING Groep-Aktie. (Analyse vom 09.11.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link