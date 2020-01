LT Lang & Schwarz-Aktienkurs INFICON-Aktie:

728,00 EUR +3,70% (15.01.2020)



ISIN INFICON-Aktie:

CH0011029946



WKN INFICON-Aktie:

588714



Ticker-Symbol INFICON-Aktie:

IFZ



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol INFICON-Aktie:

IFCN



Kurzprofil INFICON Holding AG:



INFICON (ISIN: CH0011029946, WKN: 588714, Ticker-Symbol: IFZ, SIX Swiss Ex: IFCN) ist ein führender Anbieter innovativer Messtechnik, Sensortechnologie für kritische Prozesse und moderner Prozesssteuerungssoftware zur Steigerung der Produktivität und Qualität von anspruchsvollen Vakuumverfahren in hochspezialisierten Branchen. Diese Produkte sind bei der Gasleckerkennung in den Bereichen Kälte-/Klimatechnik und Automobilproduktion von entscheidender Bedeutung. Sie sind ebenso unerlässlich für Erstausrüster (OEMs) und Endverbraucher bei der Herstellung von Halbleiterchips und Dünnschichtbelägen (z. B. für Flachbildschirme, Solarzellen, magnetische und optische Speichermedien, optische und dekorative Schichten und Architekturglas).



Weitere Anwendungsgebiete der Vakuumtechnologie sind unter anderem Biowissenschaften, Forschung, Luft- und Raumfahrt, Lebensmittelverpackung, Wärmebehandlung, Sterilisierung und Laserschneideverfahren. INFICON nutzt seine Expertise weiterhin, um einzigartige Produkte zur Analyse von toxischen Gefahrstoffen anzubieten. Die Hauptanwendungen sind hier sowohl bei Rettungskräften als auch im Bereich Zivil- und Umweltschutz zu sehen.



INFICON verfügt über weltweit führende Fertigungsanlagen in den USA und Europa, mit Zweigstellen in China, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Japan, Korea, Liechtenstein, Singapur, der Schweiz, Taiwan, Großbritannien und den USA. (16.01.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - INFICON-Aktienanalyse von Analyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der INFICON Holding AG (ISIN: CH0011029946, WKN: 588714, Ticker-Symbol: IFZ, SIX Swiss Ex: IFCN).INFICON habe bereits am 17. Dezember eine Gewinnwarnung herausgegeben, die auf einem Umsatz von USD 380 bis 385 Mio. und einer EBIT-Marge von 17 bis 18% basiert habe. Die gestern Abend veröffentlichten vorläufigen Zahlen würden einen Umsatz von USD 382 Mio. (VTe: 384 Mio., Konsens: 387,5 Mio.) und einen Betriebsgewinn von USD 65 Mio. (VTe: 67,6 Mio., Konsens: 70,4 Mio.) zeigen. Die Marge belaufe sich somit auf 17% und liege am unteren Ende der revidierten Prognose (VTe: 17,6%, Konsens: 18,2%).Nach Veröffentlichung der revidierten Prognose im Dezember würden die Ergebnisse nur eine leicht negative Überraschung darstellen und würden aus Sicht des Analysten keine wesentliche Änderung der Schätzungen für GJ 2020 auslösen.Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Rating für die INFICON-Aktie. Das Kursziel laute CHF 727,00. (Analyse vom 16.01.2020)Börsenplätze INFICON-Aktie:SIX Swiss Exchange-Aktienkurs INFICON-Aktie:760,00 CHF -3,86% (16.01.2020, 09:52)