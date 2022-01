(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.



Kurzprofil INDUS Holding AG:



INDUS (ISIN: DE0006200108, WKN: 620010, Ticker-Symbol: INH) ist eine deutsche Holding AG, die sich auf den Erwerb mittelständischer Unternehmen aus der Produktionsindustrie spezialisiert hat. Unter dem Dach der Holding agieren zahlreiche kleinere und mittlere Unternehmen. Sie werden von INDUS in der Vermarktung ihrer Leistungen und Produkte unterstützt. INDUS kauft dabei ausschließlich Industrieunternehmen, so genannte Hidden Champions, die in interessanten Nischenmärkten aktiv und innerhalb ihrer jeweiligen Märkte führend sind. Innerhalb ihrer Märkte operieren die einzelnen Firmen eigenständig. Indus konzentriert die eigenen Aufgaben auf Controlling, Rechnungswesen und Finanzierung. Die verschiedenen Beteiligungsgesellschaften sind in der Medizintechnik, Metallverarbeitung, im Maschinen- und Anlagenbau, im Engineering oder im Baugewerbe tätig. (28.01.2022/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - INDUS Holding-Aktienanalyse von FMR Research:Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der INDUS Holding AG (ISIN: DE0006200108, WKN: 620010, Ticker-Symbol: INH) weiterhin zu kaufen.Der Prognoseverlauf während des Jahres 2021 mache einmal mehr deutlich, dass es in vielerlei Hinsicht und nicht nur für INDUS ein außergewöhnliches Jahr gewesen sei. Nach der Prognosesenkung im November sei die jetzige, für die Aktienanalysten von FMR Research überraschende, Erhöhung die dritte Anpassung des Jahres.Wie INDUS mitgeteilt habe, habe sich in den letzten sechs Wochen des Jahres eine besser als erwartete operative Entwicklung ergeben, die auch die Aktienanalysten von FMR Research wegen der bekannten Themen wie u.a. fragiler Lieferketten und höherer Materialpreise so nicht erwartet hätten. Die Aktienanalysten von FMR Research würden davon ausgehen, dass insbesondere die Segmente Bau/Infrastruktur, Metalltechnik und Maschinen-/Anlagenbau über den Erwartungen liegend abgeschnitten hätten. Hier hätten die Aktienanalysten von FMR Research ihre Umsatz- und EBIT-Schätzungen nach oben angepasst.Bezüglich der Dividende für 2021e würden die Aktienanalysten bei ihrer Schätzung von 1,10 Euro je Aktie bleiben, was aktuell einer Rendite von 3,3% entspreche. Ihre Gewinnschätzungen für 2022e und die Folgejahre würden die Aktienanalysten von FMR Research zunächst beibehalten.Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, bestätigt seine "kaufen"-Empfehlung für die INDUS Holding-Aktie. Das Kursziel laute weiter 42,50 Euro. (Analyse vom 28.01.2022)Disclosure(s):Die FMR Frankfurt Main Research AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person: