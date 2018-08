XETRA-Aktienkurs INDUS Holding-Aktie:

53,60 EUR 0,00% (16.08.2018, 13:15)



Tradegate-Aktienkurs INDUS Holding-Aktie:

53,50 EUR -0,37% (16.08.2018, 12:04)



ISIN INDUS Holding-Aktie:

DE0006200108



WKN INDUS Holding-Aktie:

620010



Ticker-Symbol INDUS Holding-Aktie:

INH



Kurzprofil INDUS Holding AG:



INDUS (ISIN: DE0006200108, WKN: 620010, Ticker-Symbol: INH) ist eine deutsche Holding AG, die sich auf den Erwerb mittelständischer Unternehmen aus der Produktionsindustrie spezialisiert hat. Unter dem Dach der Holding agieren zahlreiche kleinere und mittlere Unternehmen. Sie werden von INDUS in der Vermarktung ihrer Leistungen und Produkte unterstützt. INDUS kauft dabei ausschließlich Industrieunternehmen, so genannte Hidden Champions, die in interessanten Nischenmärkten aktiv und innerhalb ihrer jeweiligen Märkte führend sind. Innerhalb ihrer Märkte operieren die einzelnen Firmen eigenständig. Indus konzentriert die eigenen Aufgaben auf Controlling, Rechnungswesen und Finanzierung. Die verschiedenen Beteiligungsgesellschaften sind in der Medizintechnik, Metallverarbeitung, im Maschinen- und Anlagenbau, im Engineering oder im Baugewerbe tätig. (16.08.2018/ac/a/nw)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - INDUS Holding-Aktienanalyse von Analyst Matthias Engelmayer von Independent Research:Matthias Engelmayer, Analyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der INDUS Holding-Aktie (ISIN: DE0006200108, WKN: 620010, Ticker-Symbol: INH).Das Q2-Zahlenwerk der Beteiligungsgesellschaft aus Bergisch Gladbach habe umsatz- wie ergebnisseitig positiv überrascht, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Insgesamt seien die Segmentergebnisse aber sehr heterogen ausgefallen. Engelmayer halte dennoch an seinen Prognosen fest.