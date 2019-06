Börsenplätze INDUS Holding-Aktie:



XETRA-Aktienkurs INDUS Holding-Aktie:

39,20 EUR (05.06.2019)



Tradegate-Aktienkurs INDUS Holding-Aktie:

39,40 EUR (05.06.2019)



ISIN INDUS Holding-Aktie:

DE0006200108



WKN INDUS Holding-Aktie:

620010



Ticker-Symbol INDUS Holding-Aktie:

INH



Kurzprofil INDUS Holding AG:



INDUS (ISIN: DE0006200108, WKN: 620010, Ticker-Symbol: INH) ist eine deutsche Holding AG, die sich auf den Erwerb mittelständischer Unternehmen aus der Produktionsindustrie spezialisiert hat. Unter dem Dach der Holding agieren zahlreiche kleinere und mittlere Unternehmen. Sie werden von INDUS in der Vermarktung ihrer Leistungen und Produkte unterstützt. INDUS kauft dabei ausschließlich Industrieunternehmen, so genannte Hidden Champions, die in interessanten Nischenmärkten aktiv und innerhalb ihrer jeweiligen Märkte führend sind. Innerhalb ihrer Märkte operieren die einzelnen Firmen eigenständig. Indus konzentriert die eigenen Aufgaben auf Controlling, Rechnungswesen und Finanzierung. Die verschiedenen Beteiligungsgesellschaften sind in der Medizintechnik, Metallverarbeitung, im Maschinen- und Anlagenbau, im Engineering oder im Baugewerbe tätig. (06.06.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Sauerlach (www.aktiencheck.de) - INDUS Holding-Aktienanalyse von "Nebenwerte Journal":Die Aktienexperten des Fachmagazins "Nebenwerte Journal" nehmen die INDUS Holding-Aktie (ISIN: DE0006200108, WKN: 620010, Ticker-Symbol: INH) unter die Lupe.Bei der INDUS Holding AG hätten Hinweise im Neunmonatsbericht 2018 auf einen steigenden Druck auf die Margen für fallende Kursnotierungen gesorgt. Hinzu sei die belastende Aussage gekommen: "Aufgrund der weiterhin schwierigen Situation der Fahrzeugzulieferer, einem negativen Einmaleffekt im Segment Maschinen- und Anlagenbau sowie weiteren Aufwendungen für die laufenden Repositionierungen wird unser operatives Ergebnis für das Gesamtjahr voraussichtlich am unteren Ende des Zielkorridors liegen." Den Kursabschlag würden die Experten für übertrieben halten.Da gegen Jahresende die Börse nicht mehr auf Argumente reagiert habe und die Verkäufe sich verstärkt hätten, habe es gute Gelegenheiten gegeben, Qualitätswerte wie INDUS zu attraktiven Konditionen zu erwerben, zumal das unverändert vorhandene Potenzial und eine vermutlich erneute Dividende von EUR 1,50, die einer Rendite von 4% entsprochen habe, zu Käufen eingeladen hätten. Auch die Analysten hätten eisern an ihren durchweg positiven Einschätzungen festgehalten und empfohlen, selten genug, unisono Käufe mit Kurszielen zwischen EUR 57 bis EUR 66.Seit der Gründung im Jahr 1989 sehe das Geschäftsmodell der Finanzholding den Erwerb überwiegend inhabergeführter Unternehmen vor, die dauerhaft begleitet und weiter entwickelt würden; Verkäufe kämen nur in Ausnahmefällen vor. Der wirtschaftliche Erfolg des Portfolios, das zurzeit 45 Direktbeteiligungen umfasse, bestätige die Expertise der Gesellschaft, die regelmäßig 40 bis 50% ihres Gewinns ausschütte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link