Kurzprofil INDUS Holding AG:



INDUS (ISIN: DE0006200108, WKN: 620010, Ticker-Symbol: INH) ist eine deutsche Holding AG, die sich auf den Erwerb mittelständischer Unternehmen aus der Produktionsindustrie spezialisiert hat. Unter dem Dach der Holding agieren zahlreiche kleinere und mittlere Unternehmen. Sie werden von INDUS in der Vermarktung ihrer Leistungen und Produkte unterstützt. INDUS kauft dabei ausschließlich Industrieunternehmen, so genannte Hidden Champions, die in interessanten Nischenmärkten aktiv und innerhalb ihrer jeweiligen Märkte führend sind. Innerhalb ihrer Märkte operieren die einzelnen Firmen eigenständig. Indus konzentriert die eigenen Aufgaben auf Controlling, Rechnungswesen und Finanzierung. Die verschiedenen Beteiligungsgesellschaften sind in der Medizintechnik, Metallverarbeitung, im Maschinen- und Anlagenbau, im Engineering oder im Baugewerbe tätig. (31.03.2021/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - INDUS Holding-Aktienanalyse von Analyst Markus Armer von Independent Research:Markus Armer, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die INDUS Holding-Aktie (ISIN: DE0006200108, WKN: 620010, Ticker-Symbol: INH) weiterhin zu kaufen.Die testierten Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 seien gemäß den vorläufigen Eckdaten ausgefallen. Die in Aussicht gestellte Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr in Höhe von 0,80 Euro/Aktie liege deutlich über den Analystenerwartungen. Für 2021 rechne INDUS u.a. mit einem EBIT von 95 bis 110 (2020: 25) Mio. Euro.Nach der nahezu abgeschlossenen Portfoliooptimierung würden Akquisitionen wieder stärker in den Fokus rücken. So habe INDUS die Übernahme von 70% der Anteile an der WIRUS Fenster GmbH & Co. KG angekündigt. WIRUS zeichne sich durch einen hohen Digitalisierungsgrad und einem starken Wachstum aus.Um hinsichtlich weiterer Übernahmen handlungsfähig zu bleiben und gleichzeitig die stabilen Bilanzrelationen beizubehalten, habe der Konzern Ende März erfolgreich eine Kapitalerhöhung (Platzierungspreis: 34,90 Euro, Bruttoemissionserlös: 85,3 Mio. Euro) durchgeführt. Die neuen Aktien seien im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens bei institutionellen Anlegern platziert worden.Markus Armer, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die INDUS Holding-Aktie weiterhin mit "kaufen" ein. Das Kursziel werde von 38 Euro auf 42 Euro erhöht. (Analyse vom 31.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link