Mögliche Interessenkonflikte bei der "INDUS Holding AG": vi.



Kurzprofil INDUS Holding AG:



INDUS (ISIN: DE0006200108, WKN: 620010, Ticker-Symbol: INH) ist eine deutsche Holding AG, die sich auf den Erwerb mittelständischer Unternehmen aus der Produktionsindustrie spezialisiert hat. Unter dem Dach der Holding agieren zahlreiche kleinere und mittlere Unternehmen. Sie werden von INDUS in der Vermarktung ihrer Leistungen und Produkte unterstützt. INDUS kauft dabei ausschließlich Industrieunternehmen, so genannte Hidden Champions, die in interessanten Nischenmärkten aktiv und innerhalb ihrer jeweiligen Märkte führend sind. Innerhalb ihrer Märkte operieren die einzelnen Firmen eigenständig. Indus konzentriert die eigenen Aufgaben auf Controlling, Rechnungswesen und Finanzierung. Die verschiedenen Beteiligungsgesellschaften sind in der Medizintechnik, Metallverarbeitung, im Maschinen- und Anlagenbau, im Engineering oder im Baugewerbe tätig. (28.01.2021/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - INDUS Holding-Aktienanalyse von FMR Research:Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die INDUS Holding-Aktie (ISIN: DE0006200108, WKN: 620010, Ticker-Symbol: INH) weiterhin zu kaufen.Nach einem herausfordernden COVID-19-Geschäftsjahr habe INDUS am 26.01. sein EBIT-Ziel für 2020 erhöht. Nach einem besser als erwarteten Geschäftsverlauf im Schlussquartal habe das Unternehmen sein EBIT-Ziel für 2020 von bisher 0 bis 20 Mio. Euro auf 20 bis 30 Mio. Euro erhöht. Die neue Zielrange liege sowohl deutlich über der Analystenerwartung von 15 Mio. Euro als auch über der durchschnittlichen Konsensschätzung von 17,8 Mio. Euro.Bau/Infrastruktur und Maschinen- und Anlagenbau Segmente vermutlich besser als erwartet entwickelt: Becker gehe davon aus, dass insbesondere die beiden Segmente Bau/Infrastruktur und Maschinen- und Anlagenbau besser als bisher erwartet abgeschnitten hätten. Für das Segment Bau/Infrastruktur habe der Analyst seine EBIT-Schätzung um 5 Mio. Euro auf 64,0 Mio. Euro erhöht. Ebenso habe er für das Segment Maschinen- und Anlagenbau die EBIT-Schätzung erhöht, und zwar von 22,5 Mio. Euro auf 28,0 Mio. Euro.Gesamtjahr 2020e und Ausblick: Unsere Umsatzschätzung 2020 bleibt unverändert, so der Analyst von FMR Research. Durch das verbesserte EBIT ergebe sich ein neues EPS von -0,62 Euro je Aktie gegenüber bisher -1,06 Euro. Becker bleibe bei seiner Einschätzung der Ausschüttung einer Dividende von 0,30 Euro aus der Substanz. Für 2021e erwarte man weiterhin einen deutlichen EBIT-Anstieg auf 92,7 Mio. Euro. Dieser Anstieg werde von operativen Verbesserungen und dem Wegfall von Sonderbelastungen getragen. 2022e könne INDUS nach Erachten des Analysten in etwa wieder das "vor-COVID-19"-Niveau erreichen.Seit der Hochstufung des Analysten auf "kaufen" Mitte Dezember 2020 habe die Aktie zwischenzeitlich einen positiven Kursverlauf. Durch die erneut verschärften Lockdown-Maßnahmen habe es wieder eine moderate Kurskorrektur gegeben. Die INDUS Holding-Aktie bleibe nach Erachten des Analysten für langfristig orientierte Anleger weiterhin interessant. Sein Kursziel habe sich leicht von 37,50 Euro auf 38,50 Euro (+2,7%) erhöht.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Disclosures