XETRA-Aktienkurs INDUS Holding-Aktie:

34,85 EUR +0,87% (15.10.2019, 12:07)



Tradegate-Aktienkurs INDUS Holding-Aktie:

34,80 EUR 0,00% (15.10.2019, 12:21)



ISIN INDUS Holding-Aktie:

DE0006200108



WKN INDUS Holding-Aktie:

620010



Ticker-Symbol INDUS Holding-Aktie:

INH



Kurzprofil INDUS Holding AG:



INDUS (ISIN: DE0006200108, WKN: 620010, Ticker-Symbol: INH) ist eine deutsche Holding AG, die sich auf den Erwerb mittelständischer Unternehmen aus der Produktionsindustrie spezialisiert hat. Unter dem Dach der Holding agieren zahlreiche kleinere und mittlere Unternehmen. Sie werden von INDUS in der Vermarktung ihrer Leistungen und Produkte unterstützt. INDUS kauft dabei ausschließlich Industrieunternehmen, so genannte Hidden Champions, die in interessanten Nischenmärkten aktiv und innerhalb ihrer jeweiligen Märkte führend sind. Innerhalb ihrer Märkte operieren die einzelnen Firmen eigenständig. Indus konzentriert die eigenen Aufgaben auf Controlling, Rechnungswesen und Finanzierung. Die verschiedenen Beteiligungsgesellschaften sind in der Medizintechnik, Metallverarbeitung, im Maschinen- und Anlagenbau, im Engineering oder im Baugewerbe tätig. (15.10.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - INDUS Holding-Aktienanalyse von Analyst Markus Armer von Independent Research:Markus Armer, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die INDUS Holding-Aktie (ISIN: DE0006200108, WKN: 620010, Ticker-Symbol: INH).INDUS habe seine EBIT-Prognose für das Gesamtjahr 2019 erneut gesenkt. So werde nun infolge weiterer unerwarteter Belastungen im Segment Fahrzeugtechnik für 2019 mit einem EBIT von 129 bis 135 (vorher: 152 bis 158) Mio. Euro (jeweils inklusive des Ergebnisbeitrags von 16,5 Mio. Euro aus dem Verkauf einer Minderheitsbeteiligung) gerechnet. Als Gründe habe das Unternehmen deutlich höhere Restrukturierungskosten sowie einmalige Sonderbelastungen (Insolvenz eines nordirischen Kunden und Marktaustritt eines türkischen Kunden im Bereich Klimatechnik für Busse) im Segment Fahrzeugtechnik (Umsatzanteil externe Kunden erstes Halbjahr (H1) 2019: 21%) genannt. Darüber hinaus seien die Umsätze in diesem Segment seit August um rund 20% y/y gesunken.Trotz der schwierigen Situation im Automobilsektor und der sich weiter eintrübenden Konjunkturperspektiven halte der Analyst INDUS aufgrund der Fokussierung auf Nischenanbieter und der breiten Diversifizierung für gut positioniert (u.a. hohes Margenniveau im Segment Bau/Infrastruktur (Umsatzanteil H1 2019: 22%)). Er senke seine Prognosen für 2019 (u.a. EPS: 2,95 (alt: 3,51) Euro; DPS: unverändert 1,50 Euro) und 2020 (u.a. EPS: 3,41 (alt: 3,54) Euro; DPS: 1,50 (alt: 1,55) Euro).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze INDUS Holding-Aktie: