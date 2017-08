Ticker-Symbol INDUS Holding-Aktie:

INH



Kurzprofil INDUS Holding AG:



Die Gruppe besteht aus der INDUS Holding AG (ISIN: DE0006200108, WKN: 620010, Ticker-Symbol: INH) mit Sitz in Bergisch Gladbach als Führungsgesellschaft sowie den einzelnen Beteiligungsunternehmen. Die Tochtergesellschaften entwickeln ihr Geschäft wirtschaftlich und operativ eigenständig. Über einen regemäßigen Dialog mit den Geschäftsführungen stellt das Unternehmen sicher, dass dabei auch seine Interessen als wesentlicher Gesellschafter gewahrt bleiben. Dadurch ist INDUS über die Entwicklungen in den Unternehmen so gut informiert, dass sie sie bei Bedarf kompetent unterstützen kann.



Als führender Spezialist für nachhaltige Unternehmensbeteiligung im deutschsprachigen Mittelstand erwirbt das Unternehmen überwiegend inhabergeführte Gesellschaften und unterstützt sie mit langfristiger Ausrichtung in ihrer unternehmerischen Entwicklung. Dabei sorgt INDUS dafür, dass die Beteiligungen ihre besondere Stärke bewahren können: ihre mittelständische Identität.



Leistungsversprechen:



Aktionären bietet INDUS eine ertragsorientierte Anlage mit Perspektive auf eine langfristige Wertsteigerung.



Beteiligungen ist INDUS ein Sparringspartner, der sie mit Kapital, Erfahrung und Wissen in ihrer Entwicklung unterstützt.



Partnern ist INDUS eine verlässliche Größe: fair im Umgang, berechenbar und konstruktiv in der Zusammenarbeit.



In den vergangenen Jahrzehnten hat sich INDUS durch die Akquisition von rund 40 mittelständischen Hidden Champions ein diversifiziertes und überdurchschnittlich ertragreiches Portfolio aufgebaut. Unter dem Schlagwort "buy & hold" stand dabei stets das langfristige Investment im Vordergrund.



Um dem erhöhten Veränderungstempo im aktuellen Wirtschaftsumfeld gerecht zu werden, hai INDUS die bewährte Strategie um den zusätzlichen Baustein "let develop" ergänzt: "Wir wollen unseren Gesellschaften verstärkt und gezielt Mittel zur Verfügung stellen, damit sie ihr Geschäft auch unter den neuen Bedingungen erfolgreich weiterentwickeln können." (26.08.2017/ac/a/nw)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - INDUS Holding-Aktienanalyse von Analyst Matthias Engelmayer von Independent Research:Matthias Engelmayer, Analyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Halbjahreszahlen weiterhin zum Kauf der INDUS Holding-Aktie (ISIN: DE0006200108, WKN: 620010, Ticker-Symbol: INH) und erhöht das Kursziel von 72 auf 74 Euro.Er zhabe erhöhte seine Umsatzschätzungen für die Beteiligungsholding nach oben revidiert, so der Analyst in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Die Ergebnisentwicklung habe der hohen Umsatzdynamik in Q2 nicht folgen können.Matthias Engelmayer, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die INDUS Holding-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 72 auf 74 Euro. (Analyse vom 25.08.2017)Börsenplätze INDUS Holding-Aktie:63,70 EUR -0,62% (25.08.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs INDUS Holding-Aktie:63,685 EUR -0,66% (25.08.2017, 22:25)ISIN INDUS Holding-Aktie:DE0006200108WKN INDUS Holding-Aktie:620010