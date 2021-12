12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Kurzprofil IMMOFINANZ AG:



Die IMMOFINANZ (ISIN: AT0000A21KS2, WKN: A2JN9W, Ticker-Symbol: IMO1, Wiener Börse-Symbol: IIA) ist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert ihre Aktivitäten auf die Segmente Büro und Einzelhandel in acht Kernmärkten in Europa: Österreich, Deutschland, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und die Adriatic-Region. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien. Dabei setzt die IMMOFINANZ stark auf ihre Marken STOP SHOP (Einzelhandel), VIVO! (Einzelhandel) und myhive (Büro), die ein Qualitäts- und Serviceversprechen darstellen. Das Unternehmen besitzt ein Immobilienvermögen von rund EUR 5,1 Mrd., das sich auf rund 210 Objekte verteilt. Das Unternehmen ist an den Börsen Wien (Leitindex ATX) und Warschau gelistet. Weitere Information: http://www.immofinanz.com (06.12.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - IMMOFINANZ-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der IMMOFINANZ AG (ISIN: AT0000A21KS2, WKN: A2JN9W, Ticker-Symbol: IMO1, Wiener Börse-Symbol: IIA) unter die Lupe.Am Freitag habe die CPI Property Group, im Besitz des tschechischen Investors Radovan Vitek, ein Barangebot an alle IMMOFINANZ-Aktionäre zum Erwerb ihrer Aktien angekündigt. Der Angebotspreis liege bei EUR 21,20 (cum-Dividend-Basis), dem Schlusskurs vom Donnerstag, 2. Dezember, und leicht unter dem Schlusskurs vom Freitag von EUR 21,36. Das Angebot richte sich auch an die Aktionäre der IMMOFINANZ-Wandelschuldverschreibungen und werde voraussichtlich im 2. Quartal 2022 abgeschlossen.Für das Angebot gebe es keine Mindestannahmeschwelle, da das Unternehmen, das in der Regel hundertprozentige Tochtergesellschaften bevorzuge, nun bereit sei, sich selektiv an hochwertigen europäischen Immobilien zu beteiligen (z.B. an der zuvor erworbenen Globalworth), da die starke Investorennachfrage derzeit attraktive Akquisitionen erschwere. Eine Bedingung sei, dass CPI ein hohes Maß an Kontrolle und die Möglichkeit habe, künftige strategische Entscheidungen stark zu beeinflussen.Die Kreuzbeteiligungen von IMMOFINANZ und S IMMO halte die CPI für ineffizient und habe am Freitag auch den 10,8%-Anteil an der S IMMO erworben, was mögliche Mergerspekulationen wieder aufleben lassen sollte. CPI sehe, wenn die Zeit reif sei, eine Fusion mit der S IMMO als Option.Zudem habe CPI einen Anteil von 11,4% von Mountfort Investments (Muttergesellschaft von WXZ1 a.s.) erworben, der zuvor im Besitz von Herrn Viteks Sohn Radovan Patrick Vitek gewesen sei, und zusammen mit weiteren auf dem Markt erworbenen Aktien besitze CPI nun 21,4% des Unternehmens. Zusätzlich habe CPI einen Aktienkaufvertrag mit RPPK Immo über 10,6% des Aktienkapitals abgeschlossen, vorbehaltlich der kartellrechtlichen Genehmigungen. Dieser würde der CPI-Gruppe einen Anteil von 32% beschaffen (>30%, was ein Pflichtangebot nach österreichischem Recht auslöse). Die Anteile seien zum oder unter dem Angebotspreis von EUR 21,20 pro Aktie erworben worden. CPI sei zuversichtlich, mit dem 32%-Anteil eine wesentliche Kontrolle über die IMMOFINANZ zu erlangen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.5. Zwischen RBI oder einer mit ihr verbundenen juristischen Person und dem Emittenten war in den vorangegangenen 12 Monaten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Kraft bzw. ergab sich in diesem Zusammenhang die Verpflichtung zu einer Zahlung oder zum Erhalt einer Entschädigung; wobei eine Offenlegung nur dann erfolgt, wenn dadurch die Vertraulichkeit von Geschäftsinformationen nicht verletzt wird.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.