7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze IMMOFINANZ-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs IMMOFINANZ-Aktie:

18,34 EUR -0,22% (31.05.2021, 22:26)



Wiener Börse-Aktienkurs IMMOFINANZ-Aktie:

18,34 EUR -0,33% (31.05.2021, 17:35)



ISIN IMMOFINANZ-Aktie:

AT0000A21KS2



WKN IMMOFINANZ-Aktie:

A2JN9W



Ticker-Symbol IMMOFINANZ-Aktie:

IMO1



Wiener Börse Ticker-Symbol IMMOFINANZ-Aktie:

IIA



Kurzprofil IMMOFINANZ AG:



Die IMMOFINANZ AG (ISIN: AT0000A21KS2, WKN: A2JN9W, Ticker-Symbol: IMO1, Wien: IIA) ist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert ihre Aktivitäten auf die Segmente Einzelhandel und Büro in sieben Kernmärkten in Europa: Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und Polen. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien. Dabei setzt die IMMOFINANZ stark auf ihre Marken STOP SHOP (Einzelhandel), VIVO! (Einzelhandel) und myhive (Büro), die ein Qualitäts- und Serviceversprechen darstellen. Das Unternehmen besitzt ein Immobilienvermögen von rund EUR 4,2 Mrd., das sich auf mehr als 230 Objekte verteilt. Das Unternehmen ist an den Börsen Wien (Leitindex ATX) und Warschau gelistet. (01.06.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - IMMOFINANZ-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der IMMOFINANZ AG (ISIN: AT0000A21KS2, WKN: A2JN9W, Ticker-Symbol: IMO1, Wien: IIA) unter die Lupe.Das Q1-Ergebnis der IMMOFINANZ habe die Analystenerwartungen übertreffen können, da die Covid-19-Kosten (Abschreibungen von Forderungen) etwas niedriger als erwartet ausgefallen seien.Die Umsatzerlöse seien mit EUR 74,8 Mio. (RBIe EUR 73 Mio.) geringfügig besser als erwartet ausgefallen. Aufgrund eines geringeren Covid-19 Effekts hätten die Betriebskosten i.H.v. EUR 42,3 Mio. positiv überraschen können, was gegenüber EUR 38,9 Mio. in Q1 20 ein Anstieg, jedoch deutlich unter den Analystenschätzungen von EUR 46,5 Mio., gelegen hätten. Der Anteil gestundeter bzw. noch fälliger Mieten sei jedoch auf 12,8% gestiegen, also könnten weitere Effekte folgen.Die geringeren Kosten hätten zu einem nachhaltigen Ergebnis, FFO I, i.H.v. EUR 34,5 Mio. geführt, welches ebenfalls die Analystenerwartungen habe übertreffen können, obwohl es aufgrund der Covid-19-Effekte unter dem Vorjahreswert von EUR 40,0 Mio. zu liegen gekommen sei. Der EPRA Buchwert sei auf EUR 28,9 pro Aktie gestiegen, hauptsächlich aufgrund einer Neubewertung der S-Immo Beteiligung (EUR +85,3 Mio.), ein Effekt, der durch das Übernahmeangebot der IMMOFINANZ ausgelöst worden sei und deswegen zu erwarten gewesen sei.Das Unternehmen habe in Q1 einen Anstieg des Leerstands um 1,5% auf 94,5% verzeichnet, der vor allem auf Büroflächen (8,7% vs. 6,3% in Q4) und zu einem geringeren Teil auf Einzelhandelsflächen (2,6% vs. 1,9% in Q4) zurückzuführen sei. Bei Büroimmobilien sei der Effekt vor allem aus Deutschland, der Slowakei und Rumänien gekommen, wo die Leerstandsrate nun zweistellig sei, während andere Länder etwas weniger betroffen gewesen seien.Die Analysten sähen die Veröffentlichung aufgrund des stärker als erwarteten Ergebnisses positiv. Dennoch sollte der höhere Anteil an gestundeten oder noch fälligen Mieten und der steigende Büroleerstand im Auge behalten werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.5. Zwischen RBI oder einer mit ihr verbundenen juristischen Person und dem Emittenten war in den vorangegangenen 12 Monaten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Kraft bzw. ergab sich in diesem Zusammenhang die Verpflichtung zu einer Zahlung oder zum Erhalt einer Entschädigung; wobei eine Offenlegung nur dann erfolgt, wenn dadurch die Vertraulichkeit von Geschäftsinformationen nicht verletzt wird.