Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Anbei eine aktuelle Pressemitteilung der IG Metall:Auch in tarifgebundenen Unternehmen gebe es eine Entgeltlücke, Ursache hierfür sei unter anderem eine fehlerhafte Eingruppierung. Die Arbeitgeber sollten endlich aufhören, diese Entgeltlücke kleinzurechnen. "Es ist an der Zeit, dass die Arbeitgeber diese Lücke beseitigen und Entgeltgerechtigkeit als gutes Argument nutzen, um weibliche Fachkräfte für ihr Unternehmen zu gewinnen", forderte Benner. "Das Entgelttransparenzgesetz ist ein erster wichtiger Schritt auf dem schwierigen Weg zur materiellen Gleichstellung", betonte Benner. "Das Gesetz muss aber nachgebessert werden. Das belegen unsere bisherigen Erfahrungen. Wir brauchen ein Verbandsklagerecht und bessere Mitbestimmungsrechte der Betriebsräte."Da der Gesetzgeber an die Arbeitgeber keine verbindlichen Anforderungen zur Umsetzung gestellt hat, forderte die Zweite Vorsitzende der IG Metall wirksame Sanktionen bei Verstößen gegen den Grundsatz des gleichen Entgelts bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit. "Verbesserte berufliche Aufstiegsperspektiven für Frauen und eine bessere Vereinbarkeit von Arbeit und Familie, auch durch ausreichende Betreuungsstrukturen, sind wichtige Voraussetzungen für mehr Entgeltgerechtigkeit", sagte Benner. "Entgeltgerechtigkeit ist nicht nur ein Gerechtigkeitsthema, sondern knallhartes Existenzthema für Frauen und Familien." (Pressemitteilung vom 15.10.2018)