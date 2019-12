Die Aktie der IFA würden die Experten weiterhin als deutlich unterbewertet erachten. Durch den Verkauf des IFA Faro dürfte der Buchwert auf deutlich über 10 Euro steigen. Jedoch stelle das erratische, oft nicht nachvollziehbare Handeln des Vorstands ein großes Risiko für die Investments der Anleger dar. Zumal immer eine Übervorteilung der verbliebenen Streubesitzaktionäre zu befürchten sei. Aufgrund der jüngsten Entscheidungen dürften auf der nächsten Hauptversammlung erneut Sonderprüfungen zur Debatte stehen. (Ausgabe 12/2019)



München (www.aktiencheck.de) - IFA Hotel & Touristik-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Die IFA Hotel & Touristik AG (IFA) hat am 24. November bekannt gegeben, dass ihre Tochtergesellschaft IFA Canarias S.L. sämtliche Gesellschaftsanteile an der IFA Hotel Faro Maspalomas S.A.U. an einen internationalen Investor zum Preis von 68 Mio. Euro verkauft hat, wie die Experten von der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. innerhalb des Online-Magazins "AnlegerPlus News" berichten.Der tatsächliche Vollzug des Kaufvertrags hänge nun u. a. davon ab, dass die Renovierungs- und Umbauarbeiten an dem Hotel IFA Faro spätestens bis Ende des Jahres 2020 abgeschlossen würden.Für diese Renovierung habe IFA im Investitionsplan aus dem Jahr 2018 rund 12,5 Mio. Euro vorgesehen. Ziehe man die Investitionssumme vom vermeldeten Kaufpreis ab, betrage der Nettokaufpreis nur noch 55,5 Mio. Euro. Es sei unklar, ob und in welcher Höhe die IFA Hotel Faro Maspalomas S.A.U. noch Verbindlichkeiten gegenüber der IFA oder anderen Konzerngesellschaften habe, die eventuell vom Käufer mit übernommen würden. Daher könne aktuell noch keine finale Aussage über die Angemessenheit des Kaufpreises getroffen werden.Da die Experten den fairen Wert des Hotels aufgrund seiner exzellenten Lage direkt am Leuchtturm und am Sandstrand von Meloneras selbst auf deutlich über 100 Mio. Euro schätzen würden, werfe der Verkaufspreis viele Fragen auf. Außerdem sei es strategisch nicht nachvollziehbar, dass man sich von dem letzten im alleinigen Besitz der IFA befindlichen Hotel auf Gran Canaria trenne. Noch fragwürdiger sei, warum man das Hotel vor dem Verkauf saniere und von einem Vier- in ein Fünf-Sterne-Hotel umbaue und somit alle Baurisiken auf sich nehme.Dass der zukünftige Betrieb des Hotels der Gesellschaft von der Lopesan Hotel Management S.L., an der die IFA Hotel & Touristik AG beteiligt sei, fortgeführt werden solle, sei erfreulich, aber kein Grund, die Transaktion nicht zu hinterfragen.In Deutschland und Österreich, den beiden Märkten, in denen keine Sondereinflüsse zu verzeichnen gewesen seien, habe der Umsatz in den ersten drei Quartalen 2019 um 0,2 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden können.Aufgrund der Sondereffekte habe der Konzern ein um 33,2 Mio. Euro verringertes Periodenergebnis ausweisen müssen. Das Konzernergebnis nach Steuern sei auf -10,8 Mio. Euro gesunken. Die Finanzkennzahlen dürften sich jedoch zeitnah erheblich positiv entwickeln, da vor allem die Wiedereröffnung des Hotels in der Dominikanischen Republik deutliche Umsatz- und Ergebnis-beiträge liefern dürfte.Eine weitere fragwürdige Maßnahme habe der Vorstand am 28. November vermeldet. So sollten 37.500 eigene Aktien zu einem Gesamtkaufpreis von 300.000 Euro zurückgekauft werden. Der Sinn dieser Maßnahme sei ebenfalls äußerst fragwürdig. Schließlich habe man vor Kurzem noch eine sehr große Kapitalerhöhung durchgeführt. Wieso nun auf einmal Liquidität für Aktienrückkäufe verwendet werde und dies zu Kursen über dem Kurs der jüngsten Kapitalerhöhung, bleibe im Dunklen.Zudem scheine der Aktienrückkauf rechtlich unklar zu sein. Denn der Beschluss, auf dem der Aktienrückkauf basiere, beziehe sich auf die im Xetra-Handel festgestellten Kurse. Derzeit sei die IFA-Aktie jedoch nicht in den Xetra-Handel einbezogen.