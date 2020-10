Börsenplätze IBU-tec-Aktie:



Kurzprofil IBU-tec advanced materials AG:



Die IBU-tec-Gruppe (ISIN: DE000A0XYHT5, WKN: A0XYHT, Ticker-Symbol: IBU) entwickelt und produziert innovative Materialien höchster Qualität für die Industrie. Dabei vereint sie einzigartige, zum Teil patentgeschützte Technologie der thermischen Verfahrenstechnik mit dem Prozess- und Material-Know-how von rund 250 hochqualifizierten Mitarbeitern.



Die Produkte sind unter anderem wichtige Bestandteile von Batteriematerialien für die Elektromobilität und stationäre Energiespeicher sowie von Lösungen zur Luftreinigung, Ressourcenschonung oder der Reduzierung von Plastikverpackungen. IBU-tec ist damit bei globalen Megatrends - besonders dem Klima- und Umweltschutz - langfristig positioniert und verfügt über eine internationale Kundenbasis von innovativen Mittelständlern bis zu globalen Konzernen. Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.ibu-tec.de. (01.10.2020/ac/a/nw)



Sauerlach (www.aktiencheck.de) - IBU-tec-Aktienanalyse von "Nebenwerte Journal":Carsten Stern, Aktienexperte des Fachmagazins "Nebenwerte Journal", nimmt die Aktie der IBU-tec advanced materials AG (ISIN: DE000A0XYHT5, WKN: A0XYHT, Ticker-Symbol: IBU) unter die Lupe.Zum Börsenstart im März 2017 mit 16,50 Euro habe CEO und Großaktionär Ulrich Weitz eine Umsatzverdoppelung in zwei bis drei Jahren versprochen und habe auch geliefert. Dennoch habe die Aktie bisher nicht so recht durchstarten wollen. Mit Blick auf die Jahre 2021 und 2022 könnte sich das ändern.Der Start in das zweite Halbjahr 2020 sei laut Weitz vielversprechend ausgefallen. Es sei eine merkliche Geschäftsbelebung verzeichnet worden, die jedoch noch unter dem Niveau vom H2 2019 läge. Für 2020 kalkuliere der Unternehmenslenker mit einem Umsatzminus von bis zu 30%. Nach Erlösen von 48,5 Mio. Euro im Jahr 2019 entspräche dies einem Umsatz um 35 Mio. Euro. Einschließlich der noch ausstehenden Versicherungszahlung rechne er weiterhin mit einem positivem EBITDA und einer zweistelligen EBITDA-Marge.Die erste Phase der Pandemie sei zudem genutzt worden, um strategische Weichenstellungen bei der operativen Geschäftsentwicklung vorzunehmen. Künftig würden IBU-tec und BNT mit eigenen Produkten und Dienstleistungen am Markt auftreten. Im Bereich thermische Verfahrenstechnik glaube Weitz noch einige Pfeile im Köcher zu haben, sprich Produkte entwickeln zu können, die sich gut und zügig würden vermarkten lassen. Sobald das spruchreif sei, werde ein Folgebericht erscheinen.Daher empfiehlt es sich, auf dem ermäßigten Kursniveau eine erste Anfangsposition einzugehen und je nach Kursentwicklung weiter aufzustocken, so Carsten Stern von "Nebenwerte Journal". Mit einer kleinen Dividende, zuletzt 0,20 Euro je Aktie für 2018, dürften Anleger ebenfalls kalkulieren. (Ausgabe 10/2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link