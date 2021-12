"Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot auf dieses Szenario, so Michael Schröder. (Analyse vom 21.12.2021)



Kurzprofil IBU-tec advanced materials AG:



Die IBU-tec-Gruppe (ISIN: DE000A0XYHT5, WKN: A0XYHT, Ticker-Symbol: IBU) entwickelt und produziert innovative Materialien höchster Qualität für die Industrie. Dabei vereint sie einzigartige, zum Teil patentgeschützte Technologie der thermischen Verfahrenstechnik mit dem Prozess- und Material-Know-how von rund 250 hochqualifizierten Mitarbeitern.



Die Produkte sind unter anderem wichtige Bestandteile von Batteriematerialien für die Elektromobilität und stationäre Energiespeicher sowie von Lösungen zur Luftreinigung, Ressourcenschonung oder der Reduzierung von Plastikverpackungen. IBU-tec ist damit bei globalen Megatrends - besonders dem Klima- und Umweltschutz - langfristig positioniert und verfügt über eine internationale Kundenbasis von innovativen Mittelständlern bis zu globalen Konzernen. Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.ibu-tec.de. (21.12.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - IBU-tec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von IBU-tec (ISIN: DE000A0XYHT5, WKN: A0XYHT, Ticker-Symbol: IBU) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.IBU-tec habe nur wenige Wochen nach Produktionsstart ihres eigenen Batteriematerials LFP400 eine erste Bestellung von einem Kathodenhersteller erhalten. "Mit der Lieferung führt IBU-tec sein Wachstum im Bereich Batteriematerialien strategiekonform fort", heiße es aus der Firmenzentrale. Die Order dürfte aus Sicht des "Aktionär" der Anfang einer Reihe von großvolumigen Aufträgen gewesen sein."Aktionär"-Leser würden wissen: Der Fokus bei IBU-tec liege auf den Batteriematerialien für den Einsatz in Lithium-Eisenphosphat(LFP)-Zellen. Bis zum Jahr 2025 sollten in dem Kernsegment bis zu 30 Prozent des Gesamtumsatzes des Konzerns erwirtschaftet werden. Ebenfalls positiv: IBU-tec habe noch mehr zu bieten, die Produktpalette reiche von chemischen Katalysatoren für Medikamente (Blutdrucksenker) und dem Recycling von hochwertigen Metallen über die genannten Batteriematerialien bis hin zur Beschichtung von Pfandflaschen (Glasscoating). Im Gesamtkonzern werde für das Jahr 2025 mit Umsätzen von 80 bis 100 Millionen Euro geplant, bei einer EBITDA-Marge von über 20 Prozent.Besonders interessant: Ende September sei bei den Batteriematerialien ein Patent eines Global Players ausgelaufen, für den die Gesellschaft in diesem Bereich bisher als Zulieferer gearbeitet habe. Seit Oktober könnten die Thüringer das Produkt aus ihren eigenen Drehrohröfen direkt auf den Markt bringen - und an jeder produzierten Tonne deutlich mehr verdienen als ein Zulieferer.Das Produkt werde künftig unter dem Namen LFP400 am Markt angeboten und sei dabei vor allem für die Weiterverarbeitung zu Kathoden vorgesehen. Die Anwendungsbereiche von LFP400 seien vielfältig und würden vom Einsatz für Batterien in E-Autos, stationärer Energiespeicherung, Flurförderzeuge und Bootsmotoren bis hin zu industriellen und medizintechnischen Anwendungen reichen.Der Anfang sei mit dem heute gemeldeten Auftrag gemacht: Damit liefere das Unternehmen aus Thüringen erstmals eine signifikante Menge seines eigenen LFP-Materials aus, die direkt für die Kathodenproduktion und nicht zu Qualifizierungszwecken verwendet werde. Der daraus resultierende Umsatz für IBU-tec liege im sechsstelligen Euro-Bereich. Die Auslieferung an den global tätigen Kunden werde noch bis Jahresende erfolgen.Bestätige sich die hohe Nachfrage, könnten Umsatz und Gewinn ab 2022 überproportional zulegen und die 2025er-Prognose schon (deutlich) früher erreicht werden.Die Planvorgaben für das laufende Jahr, die Umsätze in Höhe von 39 Millionen Euro (Vorjahr: 33 Millionen Euro) und eine EBITDA-Marge von 18 Prozent vorsehen würden, dürften nicht nur dank des heutigen Abschlusses sicher erfüllt werden.Die Zeit der Ernte habe begonnen. Mit jeder weiteren Auftragsmeldung dürfte das Interesse an der Aktie zunehmen. Bei einem anhaltend positiven Newsflow sollte der Titel seine mehrwöchige Konsolidierungsphase daher schon bald beenden und im neuen Jahr 2022 wieder neue Höchstkurse ansteuern.