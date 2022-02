Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil IBU-tec advanced materials AG:



Die IBU-tec-Gruppe (ISIN: DE000A0XYHT5, WKN: A0XYHT, Ticker-Symbol: IBU) entwickelt und produziert innovative Materialien höchster Qualität für die Industrie. Dabei vereint sie einzigartige, zum Teil patentgeschützte Technologie der thermischen Verfahrenstechnik mit dem Prozess- und Material-Know-how von rund 250 hochqualifizierten Mitarbeitern.



Zu den eigenen Produkten zählen unter anderem LFP-Batteriematerial, das wichtiger Bestandteil von Batterien für die Elektromobilität und stationäre Energiespeicher ist, sowie Lösungen zur Luftreinigung, Ressourcenschonung oder der Reduktion von Plastikverpackungen. IBU-tec ist damit bei globalen Megatrends - besonders dem Klima- und Umweltschutz - langfristig positioniert und verfügt über eine internationale Kundenbasis von innovativen Mittelständlern bis zu globalen Konzernen. (14.02.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - IBU-tec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der IBU-tec advanced materials AG (ISIN: DE000A0XYHT5, WKN: A0XYHT, Ticker-Symbol: IBU) unter die Lupe.Der Ukraine-Konflikt spitze sich zu. Die Börsen würden wie gewohnt reagieren: Die Verunsicherung steige, die Kurse würden fallen. Auch bei vielen heimischen Nebenwerten würden die roten Vorzeichen dominieren. Der Versuch der Investoren, ihre Cash-Quote zu erhöhen treffe auf einen Käuferstreik. Das zeige sich auch im Kursverlauf der IBU-tec-Aktie.AKTIONÄR-Leser wissen: Der Fokus bei IBU-tec liegt auf Batteriematerialien für den Einsatz in Lithium-Eisenphosphat(LFP)-Zellen, so Michael Schröder. Das Produkt werde unter dem Namen LFP400 am Markt angeboten und sei dabei vor allem für die Weiterverarbeitung zu Kathoden vorgesehen. LFP-Batterien, auf die auch Tesla und Co künftig verstärkt setzen möchten, würden unter anderem für eine verbesserte Reichweite bei Elektrofahrzeugen sorgen.Die Anwendungsbereiche von LFP400 seien vielfältig. Weitere Einsatzmöglichkeiten würden sich in Batterien für Hörgeräte, stationären Energiespeichern oder Bootsmotoren finden. "Batteriematerialien werden über viele Jahre unser wichtigster Wachstumstreiber sein", sei Vorstand Ulrich Weitz überzeugt.Operativ laufe es dem Vernehmen nach alles nach Plan, auch wenn die derzeit explodierenden Energiekosten sicher eine Herausforderung darstellen würden. Die Gesellschaft dürfte noch im Februar die ersten Zahlen für 2021 und einen Ausblick auf das laufende Jahr präsentieren. Die Planvorgaben für das abgelaufene Jahr, die Umsätze in Höhe von 39 Mio. Euro (Vorjahr: 33 Mio. Euro) und eine EBITDA-Marge von 18 Prozent vorsähen, dürften mehr als erfüllt worden sein.Doch die Gesellschaft habe noch mehr Pfeile im Köcher: "Auch in den Bereichen Umweltschutz, Ressourcenschonung und Kreislaufwirtschaft profitieren wir als Green-Tech-Unternehmen von globalen Megatrends", so Weitz.Im aktuellen Marktumfeld würden operative Entwicklung und Orderbücher in den Hintergrund rücken. Doch am Ende würden die Investoren den Blick wieder auf die fundamentalen Eckdaten und Wachstumschancen richten. Gelinge es dem Vorstand, die Effizienz von Strukturen sowie Prozesse weiter zu optimieren, dann dürfte die überproportional steigende Nachfrage in einem nachhaltigen Umsatz- und Gewinnwachstum münden - und die Aktie schon bald wieder zulegen.DER AKTIONÄR setzt im Real-Depot vorerst weiter auf dieses Szenario, so Michael Schröder. (Analyse vom 14.02.2022)