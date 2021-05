Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil IBU-tec advanced materials AG:



Die IBU-tec-Gruppe (ISIN: DE000A0XYHT5, WKN: A0XYHT, Ticker-Symbol: IBU) entwickelt und produziert innovative Materialien höchster Qualität für die Industrie. Dabei vereint sie einzigartige, zum Teil patentgeschützte Technologie der thermischen Verfahrenstechnik mit dem Prozess- und Material-Know-how von rund 250 hochqualifizierten Mitarbeitern.



Die Produkte sind unter anderem wichtige Bestandteile von Batteriematerialien für die Elektromobilität und stationäre Energiespeicher sowie von Lösungen zur Luftreinigung, Ressourcenschonung oder der Reduzierung von Plastikverpackungen. IBU-tec ist damit bei globalen Megatrends - besonders dem Klima- und Umweltschutz - langfristig positioniert und verfügt über eine internationale Kundenbasis von innovativen Mittelständlern bis zu globalen Konzernen. Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.ibu-tec.de. (13.05.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - IBU-tec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von IBU-tec (ISIN: DE000A0XYHT5, WKN: A0XYHT, Ticker-Symbol: IBU) unter die Lupe.VARTA gelte als potenzieller Abnehmer eines hocheffizienten Batterierohstoffs von IBU-tec. Im Fokus stehe dabei natürlich die Lithium-Eisenphosphat(LFP)-Batteriezelle. Erste Vertriebsaktivitäten würden bereits laufen. Die Verhandlungen über Preise und Muster kämen dem Vernehmen nach gut voran. Eine entsprechende Vollzugsmeldung würde der IBU-tec-Aktie deutlichen Auftrieb geben. Hinter vorgehaltener Hand würden in Finanzkreisen aber auch Namen wie die koreanische LG Chem, die chinesische CATL und selbst der Elektroauto-Pionier Tesla die Runde machen."Während die Ankündigung konkreter LFP-Verträge noch einige Zeit in Anspruch nehmen kann (schätzungsweise Q2/Q3), stimmen uns die jüngsten Gespräche mit dem Management und die Äußerungen auf der Hauptversammlung am 29. April zuversichtlich, dass sich das hohe Interesse an IBU-tec als einziger LFP-Quelle auf dem europäischen Kontinent bald in starkem Umsatz- und Gewinnwachstum niederschlagen sollte", schreibe Analystin Marie-Therese Grübner von Hauck & Aufhäuser in einer Studie.Die LFP-Produktion sei der Haupttreiber bei IBU-tec. Das Weimarer Unternehmen werde im September 2021 mit der Vermarktung seiner eigenen LFP-Materialien beginnen, sobald die Lizenz des bisherigen Kunden ausgelaufen sei. Noch stehe hier also nichts Zählbares zu Buche. Bis 2025 wolle der Vorstand im LFP-Bereich aber über 40% des EBITDA erwirtschaften. Anleger könnten sich also auf eine rasante Entwicklung einstellen.Das erste Quartal scheine dank des starken Katalysator- und Testgeschäfts sowie einer positiven Entwicklung bei der Tochter BNT ganz ordentlich verlaufen zu sein. Besonders wichtig: Die Kapazitätserweiterung für die Glasbeschichtung sei fast abgeschlossen. Der Newsflow dürfte entsprechend positiv bleiben.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.