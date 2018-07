Tradegate-Aktienkurs IBU-tec-Aktie:

17,00 EUR +0,29% (16.07.2018, 22:26)



Xetra-Aktienkurs IBU-tec-Aktie:

16,90 EUR +0,15% (16.07.2018, 17:36)



ISIN IBU-tec-Aktie:

DE000A0XYHT5



WKN IBU-tec-Aktie:

A0XYHT



Ticker-Symbol IBU-tec-Aktie:

IBU



Kurzprofil IBU-tec:



Die IBU-tec advanced materials AG (ISIN: DE000A0XYHT5, WKN: A0XYHT, Ticker-Symbol: IBU) ist ein hochspezialisierter, wachstumsstarker Entwicklungs- und Produktionsdienstleister der Industrie für thermische Verfahrenstechnik zur Behandlung anorganischer Pulver und Granulate. Diese erhalten dadurch veränderte und überlegene Materialeigenschaften. IBU-tec adressiert über seine breite, internationale Kundenbasis weltweite Megatrends, wie Green-Mobility (E-Mobility und Autokatalysatoren), Green-Economy (u. a. CO2- reduzierte Baustoffe, Seltene Erden, stationäre Energiespeicherung) und Medizintechnik (u. a. künstliche Gelenke und Zahnersatz). Grundlage des Markterfolgs von IBU-tec sind die eigene, flexibel einsetzbare Technologieplattform, einzigartige, patentgeschützte Verfahren sowie das umfassende Know-how der insgesamt rund 150 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.ibu-tec.de. (17.07.2018/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - IBU-tec-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der IBU-tec advanced materials AG (ISIN: DE000A0XYHT5, WKN: A0XYHT, Ticker-Symbol: IBU) unter die Lupe.Ideales Timing. Mitte Juni hätten die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" darauf verwiesen, dass Firmenchef Ulrich Weitz an Zukäufen arbeite und ein Objekt der Begierde ähnlich groß wie IBU-tec selbst sei. Weitz habe nach dem Bericht der "Vorstandswoche.de" nun schnell geliefert. IBU-tec kaufe BNT Chemicals, ein Spezialist für nasschemische Verfahren mit eigenen Produkten, vor allem auf Zinn-Basis. Damit baue der CEO die eigene Wertschöpfung aus. Auf Basis einer pro forma-Rechnung werde das Unternehmen 2018 einen annualisierten Umsatz von 45 bis 50 Mio. Euro einfahren. Das sei doppelt so viel wie bisher geplant. Beim annualisierten EBITDA wolle Weitz ein Niveau zwischen 5,5 und 7 Mio. Euro einfahren. Das Beste: Der CEO stemme die Übernahme ohne Kapitalerhöhung.Die IBU-tec-Aktie werde interessant. Für eine Kaufempfehlung störe die Aktienexperten allerdings noch die Abhängigkeit der Nachfrage seitens der Autoindustrie in Sachen Dieselmotoren. Beobachten, raten die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.07.2018)Börsenplätze IBU-tec-Aktie: