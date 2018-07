Börsenplätze IBU-tec-Aktie:



Die IBU-tec advanced materials AG (ISIN: DE000A0XYHT5, WKN: A0XYHT, Ticker-Symbol: IBU) ist ein hochspezialisierter, wachstumsstarker Entwicklungs- und Produktionsdienstleister der Industrie für thermische Verfahrenstechnik zur Behandlung anorganischer Pulver und Granulate. Diese erhalten dadurch veränderte und überlegene Materialeigenschaften. IBU-tec adressiert über seine breite, internationale Kundenbasis weltweite Megatrends, wie Green-Mobility (E-Mobility und Autokatalysatoren), Green-Economy (u. a. CO2- reduzierte Baustoffe, Seltene Erden, stationäre Energiespeicherung) und Medizintechnik (u. a. künstliche Gelenke und Zahnersatz). Grundlage des Markterfolgs von IBU-tec sind die eigene, flexibel einsetzbare Technologieplattform, einzigartige, patentgeschützte Verfahren sowie das umfassende Know-how der insgesamt rund 150 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.ibu-tec.de. (13.07.2018/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - IBU-tec-Aktie: Vor nächstem Wachstumsschub? - AktienanalyseJetzt steht fest, was der Vorstand der in Weimar beheimateten IBU-tec advanced materials AG (ISIN: DE000A0XYHT5, WKN: A0XYHT, Ticker-Symbol: IBU) mit dem beim Börsengang im Frühjahr 2017 eingenommenen Geld machen möchte: Eine Akquisition soll das Unternehmen in neue Umsatz- und Ergebnisdimensionen hieven, so die Redaktion der "AnlegerPlus News" in der aktuellen Veröffentlichung.Mit dem Erwerb sämtlicher Anteile der in Bitterfeld ansässigen BNT Chemicals GmbH solle das bisherige Kerngeschäft IBU-tecs, die thermische Verfahrenstechnik, um den Bereich "Nasschemie" erweitert werden, wobei sich in einer typischen chemischen Wertschöpfungskette an viele nasschemische Prozesse eine Trocknung und teilweise eine weitere thermische Behandlung anschließe und umgekehrt den meisten thermischen Prozessschritten ein nasschemisches Verfahren vorangehe. Zudem verfüge BNT Chemicals im Bereich der Organo-Zinn-Verbindungen über eigene Produkte zum Einsatz in chemischen Katalysatoren, der Pharma-Industrie, Glasbeschichtungen und Rohstoffen und diversifiziert als Produktanbieter die Positionierung von IBU-tec als Dienstleister der chemischen Industrie.Als Folge des Zukaufs passe IBU-tec seine Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2018 deutlich nach oben an. Nachdem bislang eine Umsatzsteigerung von 16,8 Mio. Euro im Jahr 2017 auf 18,5 bis 20 Mio. Euro im laufenden Geschäftsjahr prognostiziert worden sei, gehe das Unternehmen nun auf Basis der Kalenderjahresvorausschau beider Unternehmen von einem annualisierten Umsatz (Als-ob-Betrachtung) für 2018 von 45 bis 50 Mio. Euro aus. Für das EBITDA sei bisher nach 4,3 Mio. Euro vor IPO-Kosten im Jahr 2017 eine Steigerung zwischen 10 bis 20% für 2018 avisiert worden. Nach dem Zukauf plane IBU-tec nun mit einem annualisierten EBITDA 2018 von 5,5 bis 7 Mio. Euro vor einmaligen Effekten durch die Übernahme. Dabei solle es trotz der Akquisitionskosten aufgrund von nicht zum Kerngeschäft der BNT Chemicals gehörenden, werthaltigen Assets auch möglich sein, dass die einmaligen Effekte einen deutlich positiven Beitrag zum Konzerngewinn liefern würden.Für die kommenden Jahre gehe IBU-tec von weiteren Umsatz- und Ergebnissteigerungen aus, die sich aus der Adressierung neuer Märkte und Kundengruppen, der Hebung von Synergien zwischen beiden Unternehmen und weiteren Margenoptimierungen besonders bei BNT Chemicals ergeben würden. IBU-tec schließe gleichzeitig zum Erwerb der BNT - zum Zweck des kontinuierlichen Ausbaus des Produktportfolios und zur Weiterentwicklung der bestehenden Produkte - eine strategische Partnerschaft mit der TIB Chemicals AG, der bisherigen Muttergesellschaft der BNT, ab. Dabei sei die TIB Chemicals AG als ein führender Anbieter am Weltmarkt im Bereich der Organo-Zinn-Katalysatoren ein starker Partner.Aus unserer Sicht besteht derzeit keine Veranlassung, sich von der IBU-tec-Aktie zu trennen, so die Redaktion der "AnlegerPlus News". Das mittelfristige Kursziel bei 22,00 Euro bleibt ebenso gültig wie das Stop-Loss-Limit bei 13 Euro. (Ausgabe 07/2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link