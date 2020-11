Börsenplätze IBM-Aktie:



Kurzprofil International Business Machines Corp. (IBM):



IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol Deutschland: IBM, NYSE-Ticker-Symbol: IBM) ist einer der weltweit größten Anbieter in den Bereichen Informationstechnologie (Hardware, Software und Services) und e-Business-Lösungen. Die Tätigkeiten des Unternehmens umfassen das gesamte Spektrum an Computersystemen, Software, Netzwerken, Speichertechnologie und Mikroelektronik. Den Kunden wird eine vollständige Produktpalette an Informationstechnologie angeboten: Von Hardware, Software über Dienstleistungen und komplexe Anwendungslösungen bis hin zu Outsourcingprojekten und Weiterbildungsangeboten.



Darüber hinaus vertreibt IBM individuelle Leasing- und Finanzierungslösungen für Hardware, Software und Services von IBM und anderen Herstellern. Der Konzern ist weltweit in über 170 Ländern vertreten und bietet seine Produkte und Dienstleistungen im Direktvertrieb, online und über IBM Vertriebspartner an. Beliefert werden sowohl Groß- und Kleinunternehmen als auch Institutionen in einer Vielzahl von Branchen wie dem Finanzmarkt, der Chemie-, Auto-, Elektronik- und Luftfahrtindustrie sowie dem Schul- und Universitätswesen. Zum Kundenstamm gehören außerdem Krankenhäuser, Reiseveranstalter, der Einzelhandel, Telekommunikationsunternehmen, Medienkonzerne und Energieversorger. (25.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - IBM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Computer-Pioniers IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol Deutschland: IBM, NYSE-Ticker-Symbol: IBM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei IBM sei in den vergangenen Jahren viel falsch gelaufen. Nach wie vor sei es dem Konzern nicht gelungen, sich wachstumsstärker aufzustellen. Die Aktie könne seit Jahren nicht aus dem Abwärtstrend ausbrechen. Nun wolle Big Blue in Europa mit einem radikalen Schritt die Trendwende schaffen.Einem Insider zufolge wolle IBM noch vor der Abspaltung seiner IT-Infrastruktur-Sparte rund 10.000 Arbeitsplätze in Europa abbauen. Damit solle rund jeder fünfte Arbeitsplatz in der Region wegfallen, habe die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf einen ungenannten Gewerkschafter berichtet. Am stärksten betroffen seien Standorte in Großbritannien und Deutschland. Auch in Polen, der Slowakei, Italien und Belgien sollten Stellen wegfallen.Dem Gewerkschafter zufolge habe IBM die Streichungen diesen Monat bei einem Treffen mit Arbeitnehmervertretern angekündigt. Diese sollten vor allem die IT-Infrastruktur-Sparte betreffen. Bereits Ende Oktober habe die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di berichtet, dass IBM in Deutschland mehr als 2.300 Jobs streichen wolle. Der Konzern beschäftige in Deutschland rund 12.000 Personen und baue hierzulande seit Jahren Arbeitsplätze ab.IBM habe Anfang Oktober angekündigt, sein IT-Infrastruktur-Geschäft abzuspalten und eigenständig an die Börse zu bringen. Das Unternehmen wolle sich künftig noch stärker auf das Cloud-Geschäft konzentrieren. IBM befinde sich seit Jahren in einem tief greifenden Konzernumbau hin zu neuen, wachstumsstärkeren Geschäftsfeldern. Neben den Cloud-Services würden dazu auch Datenanalyse und Künstliche Intelligenz zählen.IBM steht deshalb nach wie vor nicht auf der Kaufliste, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.11.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link