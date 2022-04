Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: IBM.



IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) ist einer der weltweit größten Anbieter in den Bereichen Informationstechnologie (Hardware, Software und Services) und e-Business-Lösungen. Die Tätigkeiten des Unternehmens umfassen das gesamte Spektrum an Computersystemen, Software, Netzwerken, Speichertechnologie und Mikroelektronik. Den Kunden wird eine vollständige Produktpalette an Informationstechnologie angeboten: Von Hardware, Software über Dienstleistungen und komplexe Anwendungslösungen bis hin zu Outsourcingprojekten und Weiterbildungsangeboten.



Darüber hinaus vertreibt IBM individuelle Leasing- und Finanzierungslösungen für Hardware, Software und Services von IBM und anderen Herstellern. Der Konzern ist weltweit in über 170 Ländern vertreten und bietet seine Produkte und Dienstleistungen im Direktvertrieb, online und über IBM Vertriebspartner an. Beliefert werden sowohl Groß- und Kleinunternehmen als auch Institutionen in einer Vielzahl von Branchen wie dem Finanzmarkt, der Chemie-, Auto-, Elektronik- und Luftfahrtindustrie sowie dem Schul- und Universitätswesen. Zum Kundenstamm gehören außerdem Krankenhäuser, Reiseveranstalter, der Einzelhandel, Telekommunikationsunternehmen, Medienkonzerne und Energieversorger. (29.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - IBM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die IBM-Aktie (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ausgerechnet die Aktie des IT-Dinos IBM zeige sich im Umfeld zahlreicher Krisenherde und steigender Zinsen in den USA relativ stabil. Seit Jahresanfang stehe sogar ein Kursplus von rund zwei Prozent zu Buche. Damit schlage sich das Unternehmen besser als der S&P 500 und der NASDAQ 100. Für positive Impulse hätten zuletzt die Quartalszahlen gesorgt.Überzeugt habe insbesondere die wichtige Cloud-Sparte, welche in Q1 im Vorjahresvergleich auf ein Plus von 14 Prozent beim Umsatz gekommen sei. Insgesamt habe IBM mit seiner Cloud Erlöse von fünf Milliarden Dollar erzielt, was mittlerweile 35 Prozent der Gesamtumsätze des Unternehmens ausmache. Ein großer Wachstumstreiber bleibe Red Hat, das auf ein Umsatzplus von 18 Prozent im ersten Quartal gekommen sei.Auch die zweite wichtige Sparte "IBM Consulting Services" habe mit rund 14 Prozent kräftig zulegen können. Hier habe IBM einen Umsatz von 4,8 Milliarden Dollar erzielt.Damit zahle sich IBMs Strategie, sich auf das wachstums- und margenstarke Software- und Beratungsgeschäft zu fokussieren und die Infrastruktur-Sparte abzuspalten, zunehmend aus.Die positive Geschäftsentwicklung bei IBM stimme für die Zukunft des Konzerns positiv. Gerade für Dividendenjäger steige damit die Attraktivität der Aktie. Der langfristige Chart spreche jedoch nicht gerade für Outperformance gegenüber dem Gesamtmarkt. Das Papier tendiere seit mehr als fünf Jahren seitwärts. Daher reicht es derzeit nur für die Watchlist, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: