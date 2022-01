Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil International Business Machines Corp. (IBM):



IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) ist einer der weltweit größten Anbieter in den Bereichen Informationstechnologie (Hardware, Software und Services) und e-Business-Lösungen. Die Tätigkeiten des Unternehmens umfassen das gesamte Spektrum an Computersystemen, Software, Netzwerken, Speichertechnologie und Mikroelektronik. Den Kunden wird eine vollständige Produktpalette an Informationstechnologie angeboten: Von Hardware, Software über Dienstleistungen und komplexe Anwendungslösungen bis hin zu Outsourcingprojekten und Weiterbildungsangeboten.



Darüber hinaus vertreibt IBM individuelle Leasing- und Finanzierungslösungen für Hardware, Software und Services von IBM und anderen Herstellern. Der Konzern ist weltweit in über 170 Ländern vertreten und bietet seine Produkte und Dienstleistungen im Direktvertrieb, online und über IBM Vertriebspartner an. Beliefert werden sowohl Groß- und Kleinunternehmen als auch Institutionen in einer Vielzahl von Branchen wie dem Finanzmarkt, der Chemie-, Auto-, Elektronik- und Luftfahrtindustrie sowie dem Schul- und Universitätswesen. Zum Kundenstamm gehören außerdem Krankenhäuser, Reiseveranstalter, der Einzelhandel, Telekommunikationsunternehmen, Medienkonzerne und Energieversorger. (25.01.2022/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - IBM-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die IBM-Aktie (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) unter die Lupe.IBM habe gestern nach Börsenschluss sehr solide Q4-Zahlen vorlegen und sowohl beim Umsatz, als auch beim operativen Ergebnis die Analystenschätzungen übertreffen können. Eine starke Nachfrage nach Cloud-Software und IT-Services habe dem Unternehmen das größte Umsatzplus seit Jahren beschert.Der Gesamtumsatz (ohne das IT-Infrastruktur-, Netzwerk- und Großrechner-Geschäft, das Richtung Kyndryl abgespaltet worden sei) habe sich um 6,5% auf USD 16,69 Mrd. erhöht und damit recht komfortabel über dem Konsens von USD 16,1 Mrd. gelegen. Das währungsbereinigte Wachstum habe zwischen Oktober und Dezember 2021 bei 8,6% gelegen. Die Bruttomarge habe sich im Jahresvergleich zwar um 200 Basispunkte von 58,9% auf 56,9% reduziert, der Nettogewinn habe jedoch in Folge deutlich niedriger Vertriebs- und Verwaltungskosten (-21,6% auf USD 4,90 Mrd.) einen richtiggehenden Sprung von USD 1,36 Mrd. um 72,0% auf USD 2,33 Mrd. gemacht. Der bereinigte operative Gewinn je Aktie in Höhe von USD 3,35 habe ebenfalls die Markterwartungen (USD 3,29) übererfüllt.Das Segment Software (u.a. Red Hat, Automatisierung, Datenanalyse & Künstliche Intelligenz, Sicherheitslösungen) habe im Berichtsquartal mit einem Umsatzzuwachs von 8,2% auf USD 7,27 Mrd. überzeugen können (währungsbereinigt +10,1%; inkludiert 5 Prozentpunkte an mit Kyndryl generierten Erlösen). Die gesamten auf zwölf Monate hochgerechneten, wiederkehrenden Erlöse seien um 8% auf USD 13 Mrd. angestiegen. Die hybride Multi-Cloud-Plattform Red Hat (kombinierter Zugang zu abstrahierten IT-Infrastrukturen aus den Bereichen Public Clouds und Private Clouds) habe einen Umsatzzuwachs von 19% beisteuern können. Die Zahl der Hybrid Cloud Kunden habe die Marke von 3.800 jüngst überschreiten können, das seien um etwa 1.000 Kunden mehr als noch vor einem Jahr.Die zweitgrößte Sparte Consulting (umfasse Business Transformation, Technologieberatung und Application Management) habe mit +13,1% bzw. währungsbereinigt +15,7% sogar noch stärker wachsen können. Der Bereich Infrastruktur (einschließlich Hybride Infrastruktur, Infrastruktur-Support) habe beim Umsatz das vergleichbare Ergebnis auf Q4 2020 in etwa wiederholen können (-0,2% auf USD 4,41 Mrd.; währungsbereinigt +1,7%).Die IBM-Aktie habe im nachbörslichen Handel als Konsequenz auf die überraschend guten Q4-Zahlen zunächst bis zu 6,5% an Wert gewonnen, am Ende habe sie rd. 2,4% im Plus (USD 131,90) gelegen.Die letzte Empfehlung für die IBM-Aktie lautete "Kauf", so Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 25.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: