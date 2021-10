Tradegate-Aktienkurs IBM-Aktie:

124,05 EUR +0,36% (04.10.2021, 18:53)



NYSE-Aktienkurs IBM-Aktie:

143,96 USD +0,45% (04.10.2021, 18:41)



ISIN IBM-Aktie:

US4592001014



WKN IBM-Aktie:

851399



Ticker-Symbol IBM-Aktie:

IBM



NYSE Ticker-Symbol IBM-Aktie:

IBM



Kurzprofil International Business Machines Corp. (IBM):



IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) ist einer der weltweit größten Anbieter in den Bereichen Informationstechnologie (Hardware, Software und Services) und e-Business-Lösungen. Die Tätigkeiten des Unternehmens umfassen das gesamte Spektrum an Computersystemen, Software, Netzwerken, Speichertechnologie und Mikroelektronik. Den Kunden wird eine vollständige Produktpalette an Informationstechnologie angeboten: Von Hardware, Software über Dienstleistungen und komplexe Anwendungslösungen bis hin zu Outsourcingprojekten und Weiterbildungsangeboten.



Darüber hinaus vertreibt IBM individuelle Leasing- und Finanzierungslösungen für Hardware, Software und Services von IBM und anderen Herstellern. Der Konzern ist weltweit in über 170 Ländern vertreten und bietet seine Produkte und Dienstleistungen im Direktvertrieb, online und über IBM Vertriebspartner an. Beliefert werden sowohl Groß- und Kleinunternehmen als auch Institutionen in einer Vielzahl von Branchen wie dem Finanzmarkt, der Chemie-, Auto-, Elektronik- und Luftfahrtindustrie sowie dem Schul- und Universitätswesen. Zum Kundenstamm gehören außerdem Krankenhäuser, Reiseveranstalter, der Einzelhandel, Telekommunikationsunternehmen, Medienkonzerne und Energieversorger. (04.10.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - IBM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) unter die Lupe.Highflyer NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) habe die IBM-Aktie jahrelang abgehängt. Auf kurze Sicht ziehe IBM nun aber am NVIDIA vorbei. Treiber sei die anstehende Abspaltung des IT-Service-Geschäfts Kyndryl. Dies werde von den Analysten von Jeffries positiv gesehen. Und auch die Experten von Bloomberg würden nun die Vorteile betonen: Der Spin-Off der geringer wachsenden Sparte sorge für mehr Wachstum von IBM insgesamt.Dazu gehöre das Hybrid-Cloud-Geschäft, welches ab 2022 für deutliche Impulse sorgen könnte. Im September habe IBM Server mit dem Power10 Prozessor für den Einsatz in hybriden Cloud-Umgebungen vorgestellt. 56% der 3.000 von IBM befragten CEOs wollten in den nächsten "zwei bis drei Jahren" die operative Agilität und Flexibilität verbessern, worauf das hybride Cloud-Computing-Modell die richtige Antwort gebe.Ein Kunde sei Daimler. IBM und Mercedes hätten jüngst die Entwicklung von "Stolen Vehicle Help" bekanntgegeben, einem Service zum Auffinden gestohlener Fahrzeuge. Bereits seit Längerem arbeite man an gemeinsamen Connected-Car-Services.NVIDIA wachse deutlich schneller, IBM punkte aber mit einem sehr günstigen KGV von 12 vs. 42 bei NVIDIA, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze IBM-Aktie: