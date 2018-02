Kursziel

IBM-Aktie

(USD) Rating

IBM-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 198 Overweight Morgan Stanley Katy L. Huberty 22.01.2018 180 Halten Independent Research Markus Friebel 22.01.2018 155 Halten LBBW Ralph Szymczak, Mirko Maier 19.01.2018 170 Neutral Goldman Sachs James Schneider 18.01.2018 167 Neutral JPMorgan Tien-tsin Huang 19.01.2018 192 Overweight Barclays Mark Moskowitz 17.01.2018 152 Sell Société Générale - 12.01.2018 - Outperform RBC Capital Markets - 03.01.2018

XETRA-Aktienkurs IBM-Aktie:

126,00 EUR (16.02.2018)



NYSE-Aktienkurs IBM-Aktie:

USD 156,18 +0,11% (16.02.2018)



ISIN IBM-Aktie:

US4592001014



WKN IBM-Aktie:

851399



Ticker-Symbol IBM-Aktie:

IBM



NYSE Ticker-Symbol IBM-Aktie:

IBM



Kurzprofil International Business Machines Corp. (IBM):



IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) ist einer der weltweit größten Anbieter in den Bereichen Informationstechnologie (Hardware, Software und Services) und e-Business-Lösungen. Die Tätigkeiten des Unternehmens umfassen das gesamte Spektrum an Computersystemen, Software, Netzwerken, Speichertechnologie und Mikroelektronik. Den Kunden wird eine vollständige Produktpalette an Informationstechnologie angeboten: Von Hardware, Software über Dienstleistungen und komplexe Anwendungslösungen bis hin zu Outsourcingprojekten und Weiterbildungsangeboten.



Darüber hinaus vertreibt IBM individuelle Leasing- und Finanzierungslösungen für Hardware, Software und Services von IBM und anderen Herstellern. Der Konzern ist weltweit in über 170 Ländern vertreten und bietet seine Produkte und Dienstleistungen im Direktvertrieb, online und über IBM Vertriebspartner an. Beliefert werden sowohl Groß- und Kleinunternehmen als auch Institutionen in einer Vielzahl von Branchen wie dem Finanzmarkt, der Chemie-, Auto-, Elektronik- und Luftfahrtindustrie sowie dem Schul- und Universitätswesen. Zum Kundenstamm gehören außerdem Krankenhäuser, Reiseveranstalter, der Einzelhandel, Telekommunikationsunternehmen, Medienkonzerne und Energieversorger. (19.02.2018/ac/a/n)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 198 oder 152 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur IBM-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.IBM Corp. hat am 18.01.2018 seine Zahlen für das vierte Quartal veröffentlicht. Eine hohe Sonderbelastung wegen der US-Steuerreform hat den Konzern in Q4 in die roten Zahlen gedrückt. Trotzdem sei ihm zum Jahresende das erste Umsatzplus seit 2012 gelungen. Unter dem Strich sei ein Verlust von 1,1 Mrd. USD (0,9 Mrd. Euro) angefallen. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum habe man 4,5 Mrd. USD verdient. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 sei der Gewinn um 52% auf unter dem Strich 5,8 Mrd. USD gesunken. Die Erlöse seien um 1% auf 79,1 Mrd. USD gefallen.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur IBM-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur IBM-Aktie auf einen Blick:Tradegate-Aktienkurs IBM-Aktie:126,00 EUR -0,10% (19.02.2018, 08:00)