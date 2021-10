Kursziel

IBM-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 150,00 In-line Evercore ISI Amit Daryanani 06.10.2021 176,00 Outperform Credit Suisse Matthew Cabral 05.10.2021 140,00 Halten Independent Research Markus Jost 21.07.2021 140,00 Hold Société Générale Richard Nguyen 20.07.2021 164,00 Equal weight Morgan Stanley Kathryn Huberty 20.07.2021 150,00 Neutral Citigroup Jim Suva 20.07.2021

Kurzprofil International Business Machines Corp. (IBM):



IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) ist einer der weltweit größten Anbieter in den Bereichen Informationstechnologie (Hardware, Software und Services) und e-Business-Lösungen. Die Tätigkeiten des Unternehmens umfassen das gesamte Spektrum an Computersystemen, Software, Netzwerken, Speichertechnologie und Mikroelektronik. Den Kunden wird eine vollständige Produktpalette an Informationstechnologie angeboten: Von Hardware, Software über Dienstleistungen und komplexe Anwendungslösungen bis hin zu Outsourcingprojekten und Weiterbildungsangeboten.



Darüber hinaus vertreibt IBM individuelle Leasing- und Finanzierungslösungen für Hardware, Software und Services von IBM und anderen Herstellern. Der Konzern ist weltweit in über 170 Ländern vertreten und bietet seine Produkte und Dienstleistungen im Direktvertrieb, online und über IBM Vertriebspartner an. Beliefert werden sowohl Groß- und Kleinunternehmen als auch Institutionen in einer Vielzahl von Branchen wie dem Finanzmarkt, der Chemie-, Auto-, Elektronik- und Luftfahrtindustrie sowie dem Schul- und Universitätswesen. Zum Kundenstamm gehören außerdem Krankenhäuser, Reiseveranstalter, der Einzelhandel, Telekommunikationsunternehmen, Medienkonzerne und Energieversorger. (20.10.2021/ac/a/n)







Armonk, NY (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 176,00 oder 140,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur IBM-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.IBM Corp. wird am 20.10.2021 seine Zahlen für das dritte Quartal 2021 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der IBM-Aktie anbetrifft, hat Matthew Cabral, Analyst der Credit Suisse, sie in einer Analyse vom 05.10.2021 weiterhin mit dem Rating "outperform" eingestuft. Das Kursziel wurde von 167,00 auf 176,00 USD erhöht.Das Unternehmen habe ein Investoren-Briefing veranstaltet, in dem seine Hybrid-Cloud-Strategie, sein Geschäftsplan und sein angestrebtes Finanzmodell nach der erwarteten Ausgliederung seines MIS-Geschäfts beschrieben worden seien. Die Chancen von IBM in einer Hybrid-First-Welt würden auf dem aktuellen Niveau nach wie vor deutlich unterschätzt und unterbewertet, so der Analyst.Die niedrigste Kursprognose für die IBM-Aktie kommt von Independent Research. Analyst Markus Jost hat in einer Aktienanalyse vom 21.07.2021 die IBM-Aktie weiterhin mit dem Votum "halten" eingestuft und sein Kursziel von 135,00 USD auf 140,00 USD angehoben. Der Umsatz sei in Q2 unerwartet deutlich um 3,4% auf 18,75 Mrd. USD geklettert. Damit habe IBM im Vergleich zum Vorquartal an Dynamik zulegen und zudem das stärkste Wachstum seit rund drei Jahren vorweisen können. Wachstumsimpulse hätten - nicht überraschend - das Cloud-Geschäft, Analysedienste sowie der Bereich Künstliche Intelligenz gesetzt.Weniger erfreulich sei jedoch - mit Ausnahme des operativen EPS - die Ergebnisentwicklung gewesen. Jost habe seine Prognose für das berichtete EPS in 2021e auf 7,93 (alt: 8,27) USD gekappt, seine Prognose für das bereinigte EPS auf 10,70 (alt: 9,92) USD aber erhöht. Seine EPS-Prognose für das berichtete EPS in 2022e habe der Analyst auf 10,02 (alt: 10,29) USD gesenkt (bereinigt: unverändert 12,00 USD).Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur IBM-Aktie auf einen Blick: