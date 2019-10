Kursziel

IBM-Aktie

(USD) Rating

IBM-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 152,00/td> Neutral J.P. Morgan Securities Tien-Tsin Huang 12.08.2019 170,00 Overweight Morgan Stanley Katy Huberty 06.08.2019 169,00 Buy Stifel Nicolaus David Grossman 05.08.2019 175,00 Buy Instinet Jeffrey Kvaal 05.08.2019 173,00/td> Outperform Credit Suisse Matthew Cabral 19.07.2019 167,00 Halten Independent Research Markus Friebel 19.07.2019

XETRA-Aktienkurs IBM-Aktie:

129,50 EUR +0,78% (15.10.2019, 16:42)



Tradegate-Aktienkurs IBM-Aktie:

129,55 EUR +0,58% (15.10.2019, 16:53)



NYSE-Aktienkurs IBM-Aktie:

142,89 USD +0,60% (15.10.2019, 16:47)



ISIN IBM-Aktie:

US4592001014



WKN IBM-Aktie:

851399



Ticker-Symbol IBM-Aktie:

IBM



NYSE Ticker-Symbol IBM-Aktie:

IBM



Kurzprofil International Business Machines Corp. (IBM):



IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) ist einer der weltweit größten Anbieter in den Bereichen Informationstechnologie (Hardware, Software und Services) und e-Business-Lösungen. Die Tätigkeiten des Unternehmens umfassen das gesamte Spektrum an Computersystemen, Software, Netzwerken, Speichertechnologie und Mikroelektronik. Den Kunden wird eine vollständige Produktpalette an Informationstechnologie angeboten: Von Hardware, Software über Dienstleistungen und komplexe Anwendungslösungen bis hin zu Outsourcingprojekten und Weiterbildungsangeboten.



Darüber hinaus vertreibt IBM individuelle Leasing- und Finanzierungslösungen für Hardware, Software und Services von IBM und anderen Herstellern. Der Konzern ist weltweit in über 170 Ländern vertreten und bietet seine Produkte und Dienstleistungen im Direktvertrieb, online und über IBM Vertriebspartner an. Beliefert werden sowohl Groß- und Kleinunternehmen als auch Institutionen in einer Vielzahl von Branchen wie dem Finanzmarkt, der Chemie-, Auto-, Elektronik- und Luftfahrtindustrie sowie dem Schul- und Universitätswesen. Zum Kundenstamm gehören außerdem Krankenhäuser, Reiseveranstalter, der Einzelhandel, Telekommunikationsunternehmen, Medienkonzerne und Energieversorger. (15.10.2019/ac/a/n)







Armonk, NY (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 175,00 oder 152,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur IBM-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.IBM Corp. wird am 16.10.2019 seine Zahlen für das dritte Quartal 2019 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der IBM-Aktie anbetrifft, hat Jeffrey Kvaal, Aktienanalyst von Instinet, in einer Aktienanalyse vom 05.08.2019 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat das "buy"-Votum für die IBM-Aktie bestätigt. IBM habe das mittelfristige Umsatzwachstumsziel stärker nach oben revidiert als angenommen. Aufgrund hoher Rechnungsabgrenzungsposten werde aber in den nächsten Jahren die EPS-Entwicklung gebremst, vielleicht auch die Free Cash flowe-Generierung. Unter der Berücksichtigung angehobener Umsatzschätzungen, aber reduzierter EPS-Projektionen erhöht Kvaal das Kursziel für die IBM-Aktie von 165,00 auf 175,00 USD.Die niedrigste Kursprognose für die IBM-Aktie kommt von J.P. Morgan Securities. Tien-Tsin Huang, Aktienanalyst von J.P. Morgan Securities, hat in einer Aktienanalyse vom 12.08.2019 die IBM-Aktie weiterhin mit dem Votum "neutral" eingestuft und sein Kursziel von 147,00 auf 152,00 USD erhöht. Er lobe IBM Corp. für die Übernahme von Red Hat, auch wenn der Deal nicht ohne Risiken sei. Die Firma sollte IBM jedenfalls beim Streben, Marktführer im Bereich Hybrid Cloud zu werden, zusätzliche Energie geben. Bevor es zu einer konstruktiveren Anlageeinschätzung komme, seien zunächst Belege für eine erfolgreiche Integration erforderlich.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur IBM-Aktie?Börsenplätze IBM-Aktie: