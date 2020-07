Paris (www.aktiencheck.de) - Der spanische IBEX 35 (ISIN: ES0SI0000005, WKN: 969223) ist noch immer stark von der Krise gezeichnet, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".aber in den Seitwärtstrend zurückgefallen. Das liege vor allem auch an der schwachenWirtschaftsleistung. Spaniens Wirtschaft schrumpfe 2020 nach einer Prognose derEuropäischen Kommission um 10,6 Prozent. Das sei in diesem Jahr der drittschlechteste Wertin der gesamten Eurozone. Zwar laufe der Tourismus auf der Iberischen Halbinsel langsamwieder an, doch sei damit zu rechnen, dass dieser Wirtschaftszweig auf absehbare Zeit keineneuen Impulse für eine florierende spanische Wirtschaft liefere. Ähnlich stehe es auch um dieAutoindustrie. Hier wolle der spanische Staat mit Milliarden helfen.IBEX 35 mit interessanter KonstellationTrotz der schwachen Aussichten gebe es doch auch Stimmen, die für den spanischen IBEX 35verhalten optimistisch seien. Das liege vor allem an dessen Zusammensetzung. Neben Bankenseien Versorger mit einem Anteil von 25,5 Prozent am stärksten im Börsenbarometergewichtet. Gerade Versorger seien in Zeiten der Krise bei vielen internationalen Anlegern alssichere Häfen gefragt, weil sie stark reguliert seien und konstante Cashflows bieten würden.Auch Banken könnten bald wieder interessant werden: Erste Beobachter würden nach derPandemie steigende Zinsen sehen - und davon könnten die Geldinstitute im IBEX 35profitieren. Der Index habe aktuell zwar wenig Esprit, könnte langfristig aber gute Chancenbieten. Anleger mit einem langen Atem könnten beim IBEX 35 schon heute zu günstigenKonditionen vorsichtig erste Positionen aufbauen. (13.07.2020/ac/a/m)