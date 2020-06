Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Hyundai Motor Co. Ltd. (ISIN: USY384721251, WKN: 885166, Ticker-Symbol: HYU) ist ein in Korea ansässiges Unternehmen, das hauptsächlich in der Herstellung und im Vertrieb von Automobilen tätig ist. Zusammen mit seinen Tochtergesellschaften betreibt das Unternehmen sein Geschäft in drei Segmenten. Das Fahrzeugsegment stellt Nutzfahrzeuge her, darunter PKW, LKW, Busse und Spezialfahrzeuge. Das Segment bietet auch Kfz-Wartungsdienste und zugehörige Teile an. Das Finanzsegment bietet hauptsächlich Finanzdienstleistungen an, einschließlich Ratenfinanzierung, Leasing, Kreditkarten. Das Segment Sonstige ist hauptsächlich mit der Herstellung von Schienenfahrzeugen und -systemen sowie mit der Bereitstellung von Zugwartungsdiensten befasst.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hyundai Motor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die GDR-Aktie von Hyundai Motor Co. Ltd. (ISIN: USY384721251, WKN: 885166, Ticker-Symbol: HYU) unter die Lupe.Der südkoreanische Automobilhersteller Hyundai wolle die Kosten für Elektrofahrzeuge mit Brennstoffzellen in den kommenden Jahren deutlich senken. "Unser Ziel ist, im Jahr 2025 Pkw mit Brennstoffzellen zu bauen, die so viel kosten wie Elektrofahrzeuge mit Batterieantrieb", habe Saehoon Kim, Chef der Brennstoffzellensparte bei Hyundai, der "Welt" gesagt. Die Koreaner hätten Großes vor.Fahrzeuge mit Wasserstoff-Brennstoffzelle seien bislang noch deutlich teurer als Elektroautos mit Batteriespeicher. Die Steigerung der Produktion sei der entscheidende Hebel, um die Kosten zu senken. "Dieses Jahr planen wir den Bau von 13.000 Nexo und wollen die Fertigung von nun an jedes Jahr kontinuierlich steigern. Unser aktuelles Ziel für das Jahr 2030 ist, 500.000 Pkw mit Brennstoffzellen zu bauen", so Kim. Der Hyundai Nexo sei derzeit neben dem Mirai des Konkurrenten Toyota der einzige Brennstoffzellen-Pkw mit einer wachsenden Serienfertigung.Anders als die deutschen Automobilhersteller würden Hyundai und Toyota auf einen kontinuierlichen Ausbau des Geschäftes mit diesen Fahrzeugen in den kommenden Jahren setzen. "Die meisten europäischen Automobilhersteller sagen, die Brennstoffzelle sei eine Technologie für das kommende Jahrzehnt. Wir glauben, es ist eine Technologie für dieses Jahrzehnt", so Kim.Dass große Autobauer wie Hyundai der Brennstoffzelle zum großen Durchbruch würden verhelfen wollen, spiele Wasserstoff-Infrastruktur-Spezialisten wie Nel klar in die Karten. Interessierte Anleger sollten allerdings auf dem aktuellen Kursniveau nicht zugreifen und auf günstigere Einstiegsgelegenheiten warten, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Ausgabe vom 12.06.2020)Mit Material von dpa-AFX