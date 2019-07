Stuttgart-Aktienkurs Hydrogenics-Aktie:

12,80 EUR -1,39% (01.07.2019, 09:17)



Tradegate-Aktienkurs Hydrogenics-Aktie:

12,70 EUR -2,76% (01.07.2019, 09:49)



NASDAQ Aktienkurs Hydrogenics-Aktie:

14,85 USD -4,19% (28.06.2019, 22:00)



ISIN Hydrogenics-Aktie:

CA4488832078



WKN Hydrogenics-Aktie:

A1CSG9



Ticker Symbol Hydrogenics-Aktie:

HX5A



NASDAQ-Symbol Hydrogenics-Aktie:

HYGS



Kurzprofil Hydrogenics-Aktie:



Hydrogenics Corp. (ISIN: CA4488832078, WKN: A1CSG9, Ticker-Symbol: HX5A, NASDAQ-Symbol: HYGS) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) tätig. Hydrogenics fördert die Wasserstoffwirtschaft durch die Kommerzialisierung von Wasserstoff- und Brennstoffzellprodukten. Hydrogenics hat seinen Sitz in Mississauge, Ontario, Kanada. (01.07.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hydrogenics-Aktienanalyse von Michel Doepke vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Hydrogenics Corp. (ISIN: CA4488832078, WKN: A1CSG9, Ticker-Symbol: HX5A, NASDAQ-Symbol: HYGS) unter die Lupe.Es sei eine Meldung mit Signalwirkung: Cummins, ein US-Hersteller von Diesel- und Gas-Motoren, wolle sich den Wasserstoff-Pure-Player Hydrogenics unter den Nagel reißen. Das Unternehmen biete 15 Dollar/Aktie, was sogar leicht unter dem Schlusskurs vor dem Bekanntwerden der Offerte liege. Gut möglich, dass Cummins nachbessern müsse - dazu komme eine weitere spannende Konstellation in der Aktionärsstruktur.Denn vor wenigen Monaten erst habe sich der Gase-Hersteller Air Liquide an Hydrogenics über die Gesellschaft The Hydrogen Company mit etwa 18,6 Prozent beteiligt. Heiße: Cummins dürfte vorerst nicht die volle Kontrolle über die Gesellschaft erlangen. Mit einem Angebot von 15 Dollar/Aktie werde Hydrogenics mit 290 Mio. Dollar bewertet.Der geplante Deal sei ein echtes Schnäppchen für ein derart breit aufgestelltes Wasserstoff-Unternehmen, das u.a. den Zugbauer Alstom zur Kundschaft zähle. Klar sei: Die Übernahmeabsichten von Cummins würden das Interesse der Industrie an der zukunftsträchtigen Wasserstofftechnologie zeigen und könnte der ganzen Branche weiter auf die Sprünge helfen.DER AKTIONÄR habe bereits vor dem Übernahmeangebot bei Kursen um die 13,00 Euro geraten, die Hälfte der Position mit einem Gewinn von 100 Prozent glattzustellen. An der restlichen Position sollten Anleger mit einem Stopp bei 8,00 Euro absichern, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Hydrogenics-Aktie: