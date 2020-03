Tradegate-Aktienkurs Huya-Aktie:

14,10 EUR +2,17% (26.03.2020, 14:35)



Nyse-Aktienkurs Huya-Aktie:

14,98 USD +5,64% (26.03.2020, 17:41)



ISIN Huya-Aktie:

US44852D1081



WKN Huya-Aktie:

A2JL12



Ticker-Symbol Huya-Aktie:

HY5A



Nyse-Symbol Huya-Aktie:

HUYA



Kurzprofil Huya Inc.:



Huya Inc. (ISIN: US44852D1081, WKN: A2JL12, Ticker-Symbol: HY5A, Nyse-Symbol: HUYA), im Mai 2019 von YY Inc. ausgegliedert, ist die größte Videospiel- und E-Sports-Streaming-Plattform in China. Das Unternehmen arbeitet mit Veranstaltern von e-sports, Publishern sowie Spieleentwicklern zusammen. Zu seinen Spielinhalten gehören Gameplay, E-Sport-Turniere und andere E-Sport-Game-Shows. Huya entwickelt und betreibt auch bestimmte Handyspiele gemeinsam mit Vertriebsplattformen Dritter und spielebezogene Apps. Die Inhalte des Unternehmens bieten andere Unterhaltungsarten wie Talentshows, Anime und Outdoor-Aktivitäten. (26.03.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Huya-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Streaminganbieters Huya Inc. (ISIN: US44852D1081, WKN: A2JL12, Ticker-Symbol: HY5A, Nyse-Symbol: HUYA) unter die Lupe.Während der chinesischen Ausgangssperren durch die Coronavirus-Pandemie habe die Game-Livestream-Plattform Huya über 17 Mio. monatlich aktive Nutzer gezählt. Das seien fast so viele, wie der internationale Ableger - Nimo TV - in 2019 außerhalb Chinas erreicht habe (20 Mio.). Dieses Wachstum wolle der chinesische Konzern nun auch global vorantreiben und das könnte wegen der Coronakrise-Pandemie in den USA und Europa gelingen. Starke fundamentale Daten würden dieses Wachstum unterstützen. In Q1/2020 werde wegen COVID-19 ein geringes Werbeumsatzwachstum erwartet. Nicht so wild, denn die chinesischen Peers Weibo und BAIDU hätten in den letzten Quartalen deutlich geringere Wachstumsraten bei Werbeumsätzen aufgewiesen.Besonders erstaunlich sei, dass sich die Plattform immer mehr von Games löse. 55% der Nutzer auf der Gamestreaming-Seite würden Non-Gaming-Content schauen. Dieser habe 2019 bereits 45% der Umsätze ausgemacht. Diese Tendenz sei wegen der aufgrund des Coronavirus abgesagten E-Sport-Events, die dieses Jahr viele Zuschauer angezogen hätten, ein positives Signal.Mit einem 2020er-KGV von aktuell 27 sei Huya höher bewertet als Weibo (2020er-KGV von 17) und BAIDU (2020er-KGV von 18). Die höhere Bewertung sei aber dennoch attraktiv, denn Huya wachse deutlich schneller und das potenzielle internationale Wachstum mit der außerchinesischen Plattform Nimo TV sei ein weiteres Argument.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Huya-Aktie: