Im Fall des Szenarios, dass sich die Volksrepublik China aktiv auf russischer Seite im Ukrainekrieg beteiligt, hält weniger als die Hälfte der Befragten Sanktionen ähnlicher Dimension wie jene, die gegen Russland verhängt wurden, für umsetzbar (45 Prozent). Weitere 36 Prozent rechnen mit eher schwachen Sanktionen, ein Fünftel geht von gar keinen Sanktionen aus. "Die Unternehmen wissen genau, dass die deutsche Wirtschaft von China deutlich abhängiger ist und ein Ausschluss der asiatischen Wirtschaftsmacht den Wohlstand und das Wirtschaftswachstum in Deutschland gefährden würden", so Ralf Sauter von Horváth.



Auf die Frage, welche staatlichen Maßnahmen die Unternehmensverantwortlichen zur Abfederung der wirtschaftlichen Kriegsfolgen von der Bundesregierung fordern, fallen die Antworten heterogen aus. An erster Stelle stehen Entschädigungs- beziehungsweise Unterstützungsmaßnahmen für Unternehmen, die besonders hohe kriegsbedingte Preissteigerungen bewältigen müssen (von 42 Prozent gefordert). Dahinter folgen Entschädigungen beziehungsweise Unterstützungsangebote für Unternehmen, für die die Ukraine ein besonders relevanter Markt war (32 Prozent). Jeweils 30 Prozent fordern vereinfachte Regelungen zur Beschäftigung ukrainischer Fachkräfte beziehungsweise unbürokratische Sofort-Kredite wie in der Pandemie. Eine pauschale Unterstützung von Branchen, die stark vom Russlandgeschäft abhängig sind, befürworten nur 29 Prozent. "Es gibt sicherlich Härtefälle, die besonders stark betroffen sind und Unterstützung benötigen. Es scheint aber so, dass die überwiegende Mehrheit der Unternehmen die bisherigen Folgen des Krieges aus eigener Kraft bewältigen kann", so Ralf Sauter.



Für die Horváth-Sonderbefragung "Wirtschaftliche Folgen des Ukrainekriegs" im Vorfeld der Studie "CxO Priorities 2022" wurde das Topmanagement von insgesamt 100 deutschen Unternehmen mit mindestens 200 Millionen Euro Jahresumsatz im Zeitraum 28.3. bis 8.4.2022 befragt. 80 Prozent der branchenübergreifenden Stichprobe besteht aus Unternehmen ab 500 Millionen Euro Jahresumsatz, die Hälfte stammt aus dem Industriesektor.



Für die Horváth-Sonderbefragung "Wirtschaftliche Folgen des Ukrainekriegs" im Vorfeld der Studie "CxO Priorities 2022" wurde das Topmanagement von insgesamt 100 deutschen Unternehmen mit mindestens 200 Millionen Euro Jahresumsatz im Zeitraum 28.3. bis 8.4.2022 befragt. 80 Prozent der branchenübergreifenden Stichprobe besteht aus Unternehmen ab 500 Millionen Euro Jahresumsatz, die Hälfte stammt aus dem Industriesektor.

Horváth ist eine international tätige, unabhängige Managementberatung mit mehr als 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Ungarn, Rumänien, Italien, den USA, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. (27.04.2022/ac/a/m)







Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Aufgrund der direkten und indirekten Folgen des Ukraine-Kriegs hat sich die Umsatzerwartung großer deutscher Unternehmen stark eingetrübt, so die Horváth AG in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Industrie korrigiert Umsatzerwartung um 7,5 Prozentpunkte nach unten

95 Prozent der Unternehmen mit relevantem Russlandgeschäft haben umstrukturiert