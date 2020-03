Hamburg (www.aktiencheck.de) - Politische Risiken standen nach 2019 auch für 2020 hoch auf der Agenda der Finanzmärkte. Eine globale Pandemie und ein Preiskrieg bei Öl nicht, so Prof. Dr. Bernd Meyer, Chefstratege Wealth and Asset Management bei Berenberg.Die Aktienmärkte hätten eine Wachstumserholung eingepreist. Jetzt sei eine tiefe globale Rezession aber unausweichlich. Aktien, Öl und Industriemetalle seien stark gefallen. In sechzehn Tagen habe der US-Aktienmarkt vom Allzeithoch mehr als 20% verloren - schneller als je zuvor. Der langjährige Bullenmarkt bei Aktien sei damit beendet. Wir befinden uns in einem Bärenmarkt, so die Experten von Berenberg. Sichere Häfen seien gefragt gewesen. Die Renditen sicherer Staatsanleihen seien vorübergehend auf Rekordtiefs gefallen.Die globale Ausbreitung des Coronavirus sei ein äußerst schwerer, aber letztlich doch vorübergehender Schock für die Realwirtschaft, der durch den Preisverfall in Öl kurzfristig noch verstärkt werde. Sobald der Coronavirus-Schock nachlasse, dürften Nachholeffekte, der Rückenwind durch die zusätzliche geld- und fiskalpolitische Unterstützung und der geringere Ölpreis zu einer spürbaren Erholung führen. Die Verwerfungen an den Kapitalmärkten würden damit mittelfristig Chancen eröffnen. Denn insbesondere Aktien, aber auch Unternehmens- und Schwellenländeranleihen, hätten an relativer Attraktivität gegenüber Staatsanleihen deutlich hinzugewonnen. Für langfristige Anleger habe die Alternativlosigkeit von Aktien somit weiter zugenommen. (24.03.2020/ac/a/m)